У Тельців - зміни, у Дів - невдалі покупки: гороскоп на вихідні

Вихідні, 17 та 18 жовтня, сприятимуть практичним рішенням, наведенню порядку та серйозним розмовам. Водночас напружені астрологічні аспекти можуть загострити емоції, тому, попереджають астрологи, поспішні висновки здатні зіпсувати навіть перспективні плани.

Гороскоп. Ілюстративне фото

Овен. Не намагайтеся всіх перевиховати. У суботу можете зіткнутися з опором близьких, а в неділю з’явиться шанс владнати стару суперечку. У фінансах не ризикуйте заради швидкого результату.

Телець. Вихідні підштовхнуть до змін, яких ви давно хотіли, але відкладали. Не дозволяйте чужій критиці збити вас із курсу. У коханні відверта розмова допоможе з’ясувати те, що давно непокоїло.

Близнята. Не всі обіцянки виявляться такими надійними, як здається. Перевіряйте інформацію та не поспішайте довіряти гучним словам. Неділя сприятиме приємним зустрічам і відновленню важливих контактів.

Рак. Чужі проблеми можуть забрати більше сил, ніж ви планували. Не беріть на себе відповідальність за всіх. У стосунках варто говорити прямо: натяки лише посилять непорозуміння.

Лев. Вам захочеться уваги й визнання, але не кожен готовий поступитися першим місцем. Не перетворюйте дрібну суперечку на принципову битву. У неділю можливий приємний сюрприз від людини, від якої ви цього не очікували.

Діва. Настав час розібратися з витратами та незавершеними справами. Одна покупка під впливом емоцій може зіпсувати настрій. Натомість спокійна розмова допоможе відновити гармонію у стосунках.

Терези. Ви можете опинитися перед вибором між власними бажаннями та чужими очікуваннями. Не погоджуйтеся лише для того, щоб усім догодити. У коханні вихідні відкриють можливість зробити крок назустріч.

Скорпіон. Старі образи можуть знову нагадати про себе. Не шукайте прихованого сенсу в кожному слові й не провокуйте ревнощі. Неділя підходить для відновлення сил і чесної розмови про майбутнє.

Стрілець. Запрошення або несподівана пропозиція здатні змінити ваші плани. Не відмовляйтеся від приємних можливостей, але перевіряйте деталі. У фінансах краще уникати необдуманих витрат.

Козоріг. Ви захочете контролювати все, проте обставини вимагатимуть гнучкості. Не дозволяйте побутовим справам витіснити відпочинок. У неділю з’явиться нагода зробити важливий крок до особистої мети.

Водолій. Спілкування може принести несподівані ідеї та цікаві знайомства. Однак не розкривайте всіх планів людям, у яких ще не впевнені. У стосунках дайте близьким більше свободи.

Риби. Інтуїція підкаже, де варто пригальмувати, але не замінюйте фактів здогадками. Уникайте фінансових рішень під впливом чужих обіцянок. Неділя сприятиме відпочинку, творчості та душевній близькості.

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