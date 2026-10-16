У Тельцов – перемены, у Дев – неудачные покупки: гороскоп на выходные

Выходные, 17 и 18 октября, будут способствовать практическим решениям, наведению порядка и серьезным разговорам. В то же время, напряженные астрологические аспекты могут обострить эмоции, поэтому, предупреждают астрологи, поспешные выводы способны испортить даже перспективные планы.

Гороскоп. Иллюстративное фото

Овен. Не пытайтесь всех перевоспитать. В субботу можете столкнуться с сопротивлением близких, а в воскресенье появится шанс уладить старый спор. В финансах не рискуйте ради скорейшего результата.

Телец. Выходные подтолкнут к изменениям, которых вы давно хотели, но откладывали. Не позволяйте чужой критике сбить вас с курса. В любви откровенный разговор поможет выяснить то, что давно беспокоило.

Близнецы. Не все обещания окажутся такими надежными, как кажется. Проверяйте информацию и не спешите доверять громким словам. Воскресенье будет способствовать приятным встречам и возобновлению важных контактов.

Рак. Чужие проблемы могут отнять больше сил, чем вы планировали. Не берите на себя ответственность за всех. В отношениях следует говорить прямо: намеки лишь усугубит недоразумение.

Лев. Вам захочется внимания и признания, но не каждый готов уступить первое место. Не превращайте мелкий спор в принципиальную битву. В воскресенье возможен приятный сюрприз от человека, от которого вы этого не ожидали.

Дева. Пора разобраться с затратами и незавершенными делами. Одна покупка под влиянием эмоций может испортить настроение. Спокойный разговор поможет восстановить гармонию в отношениях.

Весы. Вы можете оказаться перед выбором между собственными желаниями и чужими ожиданиями. Не соглашайтесь только для того, чтобы всем угодить. В любви выходные откроют возможность сделать шаг навстречу.

Скорпион. Старые образы могут снова напомнить о себе. Не ищите скрытого смысла в каждом слове и не провоцируйте ревность. Воскресенье подходит для возобновления сил и честного разговора о будущем.

Стрелец. Приглашение или неожиданное предложение способны изменить ваши планы. Не отказывайтесь от приятных возможностей, но проверяйте детали. В финансах лучше избегать необдуманных расходов.

Козерог. Вы захотите контролировать все, однако обстоятельства потребуют гибкости. Не разрешайте бытовым делам вытеснить отдых. В воскресенье появится возможность сделать важный шаг к личной цели.

Водолей. Общение может принести неожиданные идеи и интересные знакомства. Однако не раскрывайте все планы людям, в которых еще не уверены. В отношениях дайте близким больше свободы.

Рыбы. Интуиция подскажет, где следует притормозить, но не заменяйте фактов догадками. Избегайте финансовых решений под влиянием чужих обещаний. Воскресенье будет способствовать отдыху, творчеству и душевной близости.

Напомним: портал "Комментарии" писал, кто из знаков Зодиака в октябре потеряет много денег.



