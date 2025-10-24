У Тельців - конфлікти, у Терезів - нові знайомства: гороскоп на вихідні

Вихідні 25 та 26 жовтня будуть принесуть бажання порядку, внутрішньої дисципліни та стабільності. Астрологи радять звернути увагу на здоров’я, робочі процеси та емоційний баланс. Вихідними варто уникати поспіху, прислухатися до себе та не ігнорувати дрібниці.

Гороскоп. Фото портал "Коментарі"

Овнам варто відновити сили, а робочі справи краще залишити на потім. Відпочинок та відсутність стресу допоможе покращити здоров'я.

Тельцям зірки радять уникати конфліктів у родинному колі. У професійній сфері потрібно зосередитися на плануванні. Цими днями варто уникати переїдання.

Близнятам потрібно звернути увагу на емоційний стан. Робота не повинна заважати особистому життю. Щоб покращити здоров'я, варто гуляти на свіжому повітрі.

Для Раків вихідні сприятливі для домашніх справ. Вирішення робочих питань краще відкласти.

Леви прагнутимуть до активних дій. Робочі ідеї варто записати, але не реалізовувати негайно. Здоров’я стабільне, але варто уникати фізичного перенавантаження.

Дівам зірки радять зосередитися на фінансових питаннях. У роботі можливі нові ідеї, які потрібно обдумати.

Терезам вихідні принесуть нові знайомства. Робочими справами краще не займатися. Особливо пильно потрібно ставитися до харчування.

Для Скорпіонів вихідні стануть часом внутрішнього очищення. Робота не повинна заважати відпочинку. Щоб покращити здоров’я, варто зайнятися медитаціями.

Стрільцям потрібно уникати перевантаження. У професійній сфері зірки радять не братися за нові завдання.

У Козорогів вихідні будуть продуктивним, якщо уникати емоційних рішень. Робочі справи потребують чіткого плану. Здоров’я стабільне, але варто уникати переохолодження.

Для Водоліїв важливим буде спілкування. Робочі справи краще залишити на понеділок. Здоров’я покращиться, якщо уникати перевтоми.

У Рибам вихідні сприятливі для творчості. У роботі варто уникати рутинних завдань.

