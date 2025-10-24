logo

У Тельцов - конфликты, у Весов - новые знакомства: гороскоп на выходные
commentss НОВОСТИ Все новости

У Тельцов - конфликты, у Весов - новые знакомства: гороскоп на выходные

Кому из знаков Зодиака срочно нужно отдохнуть: гороскоп на выходные 25 и 26 октября

24 октября 2025, 21:29
Выходные 25 и 26 октября будут принести желание порядка, внутренней дисциплины и стабильности. Астрологи советуют обратить внимание на здоровье, рабочие процессы и эмоциональный баланс. На выходных следует избегать спешки, прислушиваться к себе и не игнорировать мелочи.

У Тельцов - конфликты, у Весов - новые знакомства: гороскоп на выходные

Гороскоп. Фото портал "Комментарии"

Овнам следует восстановить силы, а рабочие дела лучше оставить на потом. Отдых и отсутствие стресса поможет улучшить здоровье.

Тельцам звезды советуют избегать конфликтов в кругу семьи. В профессиональной сфере следует сосредоточиться на планировании. На днях следует избегать переедания.

Близнецам следует обратить внимание на эмоциональное состояние. Работа не должна мешать личной жизни. Чтобы улучшить здоровье, следует гулять на свежем воздухе.

Для Раков выходные благоприятны для домашних дел. Решение рабочих вопросов лучше отложить.

Львы будут стремиться к активным действиям. Рабочие идеи следует записать, но не реализовывать немедленно. Здоровье стабильное, но следует избегать физической перегрузки.

Девам звезды советуют сосредоточиться на финансовых вопросах. В работе возможны новые идеи, которые следует обдумать.

Весам выходные принесут новые знакомства. Рабочие дела лучше не заниматься. Особенно пристально нужно относиться к питанию.

Для Скорпионов выходные станут временем внутренней очистки. Работа не должна мешать отдыху. Чтобы улучшить здоровье, следует заняться медитациями.

Стрельцам нужно избегать перегрузки. В профессиональной сфере звезды советуют не браться за новые задачи.

У Козерогов выходные будут продуктивными, если избегать эмоциональных решений. Рабочие дела нуждаются в четком плане. Здоровье стабильное, но следует избегать переохлаждения.

Для Водолеев важным будет общение. Рабочие дела лучше оставить на понедельник. Здоровье улучшится, если избегать переутомления.

У Рыбам выходные благоприятны для творчества. В работе следует избегать рутинных задач.

Напомним: портал "Комментарии" писал, кто из знаков Зодиака в октябре может уволиться с работы.




