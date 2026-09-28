У этих знаков Зодиака в октябре карьера резко пойдет вверх

Октябрь может сначала ударить по карьере, а уже потом открыть дверь к серьезному профессиональному прорыву. Астрологи обращают внимание на ретроградную Венеру с 3 октября и на ретроградный Меркурий с 24 октября. Эти периоды по астрологическим прогнозам могут заставить пересматривать рабочие договоренности, деньги, профессиональные цели и отношения с коллегами.

Гороскоп. Иллюстративное фото

Для Овнов октябрь может начаться с ощущения, что карьерное движение затормозило. Конкуренция, споры с коллегами или необходимость доказывать собственную ценность способны раздражать. Но именно эта борьба может заставить Овна перестать ждать одобрения и заявить о себе погромче. Астрологи называют 2026 профессиональным переломным периодом для Овнов, связывая его с усилением ответственности и лидерских ролей.

Рак может оказаться под серьезным профессиональным давлением. Придется брать на себя больше ответственности, работать с более жесткими дедлайнами или иметь дело с требовательным руководством. Проблема в том, что привычный комфорт в октябре может перестать работать. Зато это способно подтолкнуть знак к повышению или изменению профессионального уровня. Звезды прямо связывают 2026 Рака с усилением карьерных амбиций и возможностями для повышения.

Для Весов главным испытанием могут стать люди. Конфликт интересов, конкуренция или необходимость отстаивать собственную позицию заставит их перестать всем угождать. Это особенно важно на фоне ретроградной Венеры, которая в октябре будет двигаться через Скорпиона, а затем вернется в Весы. Астрологи советуют воспринимать этот период как время пересмотра профессиональных и финансовых решений.

Скорпионам октябрь может дать очень странное сочетание: самая профессиональная нагрузка — и в то же время шанс выйти на новый уровень. Астрологические прогнозы на 2026 называют вторую половину года особенно сильной для карьеры Скорпионов, с возможностями получить признание, новую должность или большее влияние. Но в конце октября ретроградный Меркурий может принести задержки, возвращение к старым вопросам и путаницу в уговорах.

Напомним: портал "Комментарии" писал о гороскопе здоровья на октябрь для всех знаков Зодиака.



