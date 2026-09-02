У этих знаков Зодиака в сентябре начнется "черная полоса" в жизни

Сентябрь может стать непростым периодом для Овнов, Весов, Тельцов и Скорпионов. Именно эти знаки в астрологических прогнозах чаще всего оказываются среди тех, кто столкнется в течение месяца с эмоциональными решениями, напряжением в отношениях или необходимостью пересмотреть важные жизненные вопросы.

Гороскоп. Иллюстративное фото

Овны могут ощутить давление уже в начале месяца. Астрологические прогнозы связывают сентябрь с незавершенными разговорами и необходимостью наконец-то разобраться с вопросами, которые долго откладываются. Особенно напряженным может стать конец месяца – 26 сентября состоится полнолуние в Овне.

Для Тельцов главной проблемой могут стать деньги и честность в финансовых вопросах. Сентябрь способен заставить просмотреть договоренности, расходы или общие финансовые решения. Здесь лучше не притворяться, что проблемы нет. Она сама не исчезнет.

Весам месяц может принести сложный выбор. Астрологические прогнозы указывают на необходимость наконец-то принять долгосрочное решение. После 10 сентября Меркурий переходит в Весы, а напряженные аспекты 12 и 18 сентября могут сделать разговоры особенно непростыми.

Самым эмоциональным сентябрь может оказаться для Скорпионов. После перехода Венеры в Скорпион 10 сентября тема выходит на первый план. Здесь возможна ревность, сильные эмоции и разговоры, которые уже не удастся отложить.

"Черная полоса" для Овнов, Тельцов, Весов и Скорпионов — это, скорее, период проверки и сложных решений, а не обреченность на неудачи. Астрологические прогнозы не являются научным способом предсказания будущего, поэтому воспринимать их следует как развлекательную интерпретацию.

Напомним: портал "Комментарии" писал о гороскопе для всех знаков Зодиака на сентябрь.



