У цих знаків Зодіаку у серпні розпочнеться “чорна смуга” у житті

Астрологи кажуть, що серпень стане місяцем перевірки на міцність. Планети створюють напружений фон: ретроградний Сатурн і Марс у складних аспектах провокують конфлікти, фінансові труднощі та емоційні зриви. Для більшості це буде лише короткий дискомфорт, але для п’яти знаків “чорна смуга” стане відчутною і болючою.

Гороскоп. Ілюстративне фото

Овни відчують, що їхні плани буксують. Робота не приносить очікуваних результатів, а фінансові ризики стають реальністю. У стосунках можливі сварки через дрібниці. Варто пригальмувати і не кидатися у нові проєкти.

Для Тельців серпень стане випробуванням здоров’я. Хронічні проблеми можуть нагадати про себе. У грошах теж неспокійно: витрати перевищують доходи. Це час, коли потрібно берегти сили і уникати необдуманих рішень.

Близнята відчують внутрішню розгубленість. У роботі можливі затримки, а в особистому житті — непорозуміння. Здаватиметься, що все йде не так. Найкраще зараз не поспішати і дати собі простір для відновлення.

Раки зіткнуться з кризою у стосунках. Емоційність може призвести до конфліктів у сім’ї. Фінансові питання теж не радують: великі покупки краще відкласти. Це час, коли варто більше слухати, ніж говорити.

Леви відчують втому і розчарування. Зірки не радять брати на себе нові зобов’язання. У здоров’ї можливі проблеми через перевантаження. Серпень стане місяцем, коли доведеться зменшити темп і переглянути пріоритети.

Серпень для цих знаків зодіакального кола виглядатиме як низка дрібних невдач, що складаються у велику картину. Це не катастрофа, але відчуття “чорної смуги” буде сильним. Головне — пам’ятати, що навіть найтемніший період має кінець.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, хто зі знаків Зодіаку у серпні розбагатіє.



