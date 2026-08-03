У этих знаков Зодиака в августе начнется "черная полоса" в жизни

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Кречмаровская Наталия
Астрологи говорят, что август станет месяцем проверки на прочность. Планеты создают напряженный фон: ретроградный Сатурн и Марс в сложных аспектах провоцируют конфликты, финансовые затруднения и эмоциональные срывы. Для большинства это будет лишь короткий дискомфорт, но для пяти знаков "черная полоса" станет ощутимой и болезненной.
Гороскоп. Иллюстративное фото
Овны почувствуют, что их планы буксуют. Работа не дает ожидаемых результатов, а финансовые риски становятся реальностью. В отношениях возможны ссоры по пустякам. Следует притормозить и не бросаться в новые проекты.
Для Тельцов август станет испытанием здоровья. Хронические проблемы могут напомнить о себе. В деньгах тоже неспокойно: расходы превышают доходы. Это время, когда нужно беречь силы и избегать необдуманных решений.
Близнецы ощутят внутреннюю растерянность. В работе возможны задержки, а в личной жизни – недоразумения. Будет казаться, что все идет не так. Лучше сейчас не спешить и дать себе простор для восстановления.
Раки столкнутся с кризисом в отношениях. Эмоциональность может привести к конфликтам в семье. Финансовые вопросы тоже не радуют: большие покупки лучше отложить. Это время, когда следует больше слушать, чем говорить.
Львы испытают усталость и разочарование. Звезды не рекомендуют брать на себя новые обязательства. В здоровье возможны проблемы из-за перегрузки. Август станет месяцем, когда придется сбавить темп и пересмотреть приоритеты.
Август для этих знаков зодиакального круга будет выглядеть как ряд мелких неудач, складывающихся в большую картину. Это не катастрофа, но чувство "черной полосы" будет сильным. Главное – помнить, что даже самый темный период имеет конец.
Напомним: портал "Комментарии" писал, кто из знаков Зодиака в августе разбогатеет.