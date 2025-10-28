logo_ukra

BTC/USD

113122

ETH/USD

3985.34

USD/UAH

42.08

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Дозвілля Гороскоп У цих знаків Зодіаку у листопаді розпочнеться “чорна смуга” у житті
commentss НОВИНИ Всі новини

У цих знаків Зодіаку у листопаді розпочнеться “чорна смуга” у житті

У представників яких знаків Зодіаку у листопаді розпочнеться “чорна смуга” у житті

28 жовтня 2025, 17:20 comments1564
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Астрологічні аспекти у листопаді створять атмосферу обмежень, затримок і розчарувань. Особливо складним цей період буде для представників трьох знаків зодіакального кола. Вони відчують тиск обставин і нестачу енергії для подолання щоденних викликів.

У цих знаків Зодіаку у листопаді розпочнеться “чорна смуга” у житті

Гороскоп. Фото портал "Коментарі"

Близнятам у листопаді загрожує емоційне виснаження. Внутрішнє роздратування виникне через те, що їхня природна активність і допитливість не знайдуть виходу. У листопаді Близнята відчують нестачу підтримки з боку оточення, а також труднощі у спілкуванні. Це може вплинути на професійні справи, особливо якщо робота пов’язана з комунікацією. Зірки радять уникати конфліктів і не приймати важливих рішень у стані емоційного напруження.

Період невизначеності переживатимуть Раки. Їхня чутливість стане причиною глибоких переживань, особливо у сфері особистих стосунків. У листопаді Раки можуть відчути, що їх не розуміють, а близькі люди віддаляються. Це створить атмосферу самотності, яка негативно вплине на загальний емоційний стан. Також зірки попереджають про фінансові труднощі, пов’язані з непередбаченими витратами або затримками у виплатах.

Розчаруванням у професійній сфері у листопаді очікує на Стрільців. Їхнє прагнення до свободи та розвитку буде обмежене зовнішніми обставинами. У листопаді Стрільці можуть відчути, що їхні зусилля не приносять очікуваних результатів. Це створить відчуття застою, яке вплине на мотивацію. Астрологи радять не втрачати віру в себе, навіть якщо обставини здаються несприятливими.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, у кого зі знаків Зодіаку у листопаді виникнуть проблеми зі здоров'ям. 




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини