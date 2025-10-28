У этих знаков Зодиака в ноябре начнется "черная полоса" в жизни

Астрологические аспекты в ноябре создадут атмосферу ограничений, задержек и разочарований. Особенно сложным этот период будет для представителей трех знаков зодиакального круга. Они ощутят давление обстоятельств и нехватку энергии для преодоления ежедневных вызовов.

Гороскоп. Фото портал "Комментарии"

Близнецам в ноябре грозит эмоциональное истощение. Внутреннее раздражение возникнет из-за того, что их природная активность и любознательность не найдут выхода. В ноябре Близнецы ощутят недостаток поддержки со стороны окружающих, а также трудности в общении. Это может повлиять на профессиональные дела, особенно, если работа связана с коммуникацией. Звезды советуют избегать конфликтов и не принимать важные решения в состоянии эмоционального напряжения.

Период неопределенности будут переживать Раки. Их чувствительность станет причиной глубоких переживаний, особенно в сфере личных отношений. В ноябре Раки могут почувствовать, что их не понимают, а близкие люди отдаляются. Это создаст атмосферу одиночества, которая окажет негативное влияние на общее эмоциональное состояние. Также звезды предупреждают о финансовых затруднениях, связанных с непредвиденными расходами или задержками в выплатах.

Разочарованием в профессиональной сфере в ноябре ожидает Стрельцов. Их стремление к свободе и развитию будет ограничено внешними обстоятельствами. В ноябре Стрельцы могут почувствовать, что их усилия не приносят ожидаемых результатов. Это создаст ощущение застоя, которое повлияет на мотивацию. Астрологи советуют не терять веру в себя, даже если обстоятельства кажутся неблагоприятными.

