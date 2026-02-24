У цих знаків Зодіаку у березні розпочнеться “чорна смуга” у житті

Рубрики
Березень готує чимало випробувань для деяких знаків Зодіаку. Планетарні впливи створять атмосферу напруженості, що відобразиться на стосунках, кар’єрі та внутрішньому стані. Березень буде справжнім викликом. Представникам п’яти знаків доведеться зіткнутися з труднощами, які вимагатимуть терпіння та переосмислення життєвих пріоритетів.
Для Овнів березень стане часом боротьби з власними імпульсами. Їхню природну енергійність доведеться підлаштовувати під вимоги дисципліни. Якщо вони не навчаться контролювати свої дії, можливе відчуття застою у кар’єрі та особистих справах.
У Левів у березні можуть з’явитися внутрішні сумніви. Планетарні транзити посилять відчуття нестабільності та підштовхнуть до перегляду власних амбіцій. У професійній сфері можливі затримки, а у стосунках — відчуття віддаленості від партнера.
Дівам зірки радять готуватися до серйозних викликів. Їхня схильність до перфекціонізму може зіткнутися з реальністю, де плани не реалізуються так, як задумано. Це може викликати розчарування у роботі та напруженість у спілкуванні з колегами.
Для Водоліїв березень стане непростим у сфері особистих стосунків. Планетарні впливи викличуть відчуття поспіху, коли емоції не встигають за подіями. Це може призвести до конфліктів у дружніх та романтичних зв’язках.
У Риб березень може викликати кризу самоідентичності. Їм доведеться зіткнутися з внутрішніми страхами та сумнівами, що вплинуть на їхні рішення. Зірки радять не уникати цих переживань — вони можуть стати поштовхом до духовного зростання.
