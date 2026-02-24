У этих знаков Зодиака в марте начнется "черная полоса" в жизни

Март готовит немало испытаний для некоторых знаков Зодиака. Планетарное влияние создаст атмосферу напряженности, которая отразится на отношениях, карьере и внутреннем состоянии. Март будет настоящим вызовом. Представителям пяти знаков придется столкнуться с трудностями, которые потребуют терпения и переосмысления жизненных приоритетов.

Для Овнов март станет временем борьбы с собственными импульсами. Их естественную энергичность придется подстраивать под требования дисциплины. Если они не научатся контролировать свои действия, возможно чувство застоя в карьере и личных делах.

У Львов в марте могут появиться внутренние сомнения. Планетарные транзиты усугубит ощущение нестабильности и подтолкнут к пересмотру собственных амбиций. В профессиональной сфере возможны задержки, а в отношениях – ощущение удаленности от партнера.

Девам звезды советуют готовиться к серьезным вызовам. Их склонность к перфекционизму может столкнуться с реальностью, где планы не реализуются так, как задумано. Это может вызвать разочарование в работе и напряженность в общении с коллегами.

Для Водолеев март станет непростым в сфере личных отношений. Планетарные воздействия вызовут ощущение спешки, когда эмоции не успевают за событиями. Это может привести к конфликтам в дружеских и романтических связях.

У Рыб март может вызвать кризис самоидентичности. Им придется столкнуться с внутренними страхами и сомнениями, которые повлияют на их решения. Звезды советуют не избегать этих переживаний – они могут стать толчком к духовному росту.

