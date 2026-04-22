У Близнят - неочікуваний прибуток, у Терезів - приємні покупки: гороскоп на 23 квітня

Астрологічний фон 23 квітня сприятиме концентрації на практичних справах та зміцненню матеріального фундаменту. Цей четвер стане періодом, коли розсудливість та терпіння принесуть набагато більше користі, ніж імпульсивні дії чи емоційні сплески.

Гороскоп. Ілюстративне фото

Овнам варто вживати натуральні вітаміни. У фінансових справах зірки радять зосередитися на створенні резервного фонду для майбутніх потреб.

Тельці завтра можуть організувати спільну вечерю з батьками, щоб обговорити сімейні справи. Відновити енергію допоможе відпочинок за переглядом історичного фільму або читанням класики.

У Близнят завтра здоров'я залежатиме від стану дихальної системи, тому варто регулярно провітрювати приміщення, де працюєте. Можлива неочікувана виплата за давній проєкт.

Ракам варто відверто поговорити з партнером про емоційні потреби у відносинах. Прогулянка біля водойми або відвідування басейну стане найкращим відпочинком.

Зірки радять Левам пройти профілактичний огляд стану судин та серця. У фінансових питаннях варто проявити обережність при використанні кредитних карток.

Сімейне життя вимагатиме від Дів гнучкості при спілкуванні. Розслабитися допоможе рукоділля або кулінарні експерименти.

Терезам зірки радять додати до раціону більше продуктів з високим вмістом кальцію. Це гарний час, щоб здійснити покупку якісного одягу.

Скорпіонам варто провести вечір четверга у романтичній атмосфері. Щоб максимально відпочити — послухайте класичну музику. Це допоможе віднайти внутрішній баланс.

У Стрільців здоров'я буде стабільним, якщо вони відмовляться від гострої їжі та алкоголю. Зірки радять бути пильними при отриманні решти в магазинах та перевіряти всі чеки.

У Козорогів родинні зв'язки стануть міцнішими після спільної прогулянки. Корисні інсайти для бізнесу принесе відпочинок у колі колег у неформальній обстановці.

Водоліям завтра варто подбати про здоров'я ніг та носити лише перевірене взуття. Можна очікувати на приємну звістку про можливе фінансування вашого особистого проєкту.

Рибам зірки радять відверто поговорити з чоловіком або дружиною про майбутнє. Справжній прилив натхнення принесуть малювання чи звуки природи.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, у кого зі знаків Зодіаку у травні розпочнеться “біла смуга” у житті.



