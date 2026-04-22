Гороскоп на 23 апреля
commentss НОВОСТИ Все новости

У Близнецов – неожиданная прибыль, у Весов – приятные покупки: гороскоп на 23 апреля

Предупреждение астрологов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 23 апреля

22 апреля 2026, 20:31
Кречмаровская Наталия

Астрологический фон 23 апреля будет способствовать концентрации в практических делах и укреплению материального фундамента. Этот четверг станет периодом, когда здравомыслие и терпение принесут гораздо больше пользы, чем импульсивные действия или эмоциональные всплески.

Гороскоп. Иллюстративное фото

Овнам следует употреблять натуральные витамины. По финансовым делам звезды советуют сосредоточиться на создании резервного фонда для будущих нужд.

Тельцы завтра могут организовать общий ужин с родителями, чтобы обсудить семейные дела. Восстановить энергию поможет отдых за просмотром исторического фильма или чтением классики.

У Близнецов завтра здоровье будет зависеть от состояния дыхательной системы, поэтому следует регулярно проветривать помещение, где работаете. Возможна неожиданная выплата за старый проект.

Ракам следует откровенно поговорить с партнером об эмоциональных потребностях в отношениях. Прогулка у водоема или посещение бассейна станет лучшим отдыхом.

Звезды советуют Львам пройти профилактический осмотр состояния сосудов и сердца. В финансовых вопросах следует проявить осторожность при использовании кредитных карт.

Семейная жизнь потребует от Дев гибкости при общении. Расслабиться поможет рукоделие или кулинарные эксперименты.

Весам звезды советуют добавить в рацион больше продуктов с высоким содержанием кальция. Это хорошее время, чтобы совершить покупку качественной одежды.

Скорпионам следует провести вечер четверга в романтической атмосфере. Чтобы максимально отдохнуть – послушайте классическую музыку. Это поможет обрести внутренний баланс.

У Стрельцов здоровье будет стабильным, если они откажутся от острой еды и алкоголя. Звезды советуют быть внимательными при получении остальных в магазинах и проверять все чеки.

У Козерогов родственные связи станут крепче после совместной прогулки. Полезные инсайты для бизнеса принесет отдых в кругу коллег в неформальной обстановке.

Водолеям завтра стоит позаботиться о здоровье ног и носить только проверенную обувь. Можно ожидать приятного известия о возможном финансировании вашего личного проекта.

Рыбам звезды советуют откровенно поговорить с мужем или женой о будущем. Настоящий прилив вдохновения принесет рисование или звуки природы.

Напомним: портал "Комментарии" писал, у кого из знаков Зодиака в мае начнется "белая полоса" в жизни.




