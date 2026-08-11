Что принесет солнечное затмение 12 августа 2026: неожиданный гороскоп для всех знаков Зодиака

12 августа произойдет полное солнечное затмение, полная фаза которого будет видна, в частности, с территории Гренландии, Исландии и Испании. По данным NASA, в зоне полной фазы Луна полностью закроет Солнце. В астрологической традиции затемнения связывают с началом нового этапа, а поскольку в этот раз оно приходится на знак Льва, основными темами называют самореализацию, творчество, любовь, уверенность и желание проявлять себя. Самое сильное символическое влияние может ощущаться у Львов, Тельцов, Скорпионов и Водолеев.

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Овен. Период может активизировать любовную сферу, творчество и новые увлечения. Следует позволить себе больше радости и меньше сосредотачиваться только на достижениях.

Телец. На первый план выходят дом, семья и личный комфорт. Возможны мнения о переезде, ремонте или смене семейных правил.

Близнецы . Затемнение может принести важный разговор, новость или идею. Благоприятными направлениями станут обучение, общение и знакомства.

Рак. Следует пересмотреть отношение к деньгам, работе и собственной ценности. Для кого-то это может стать толчком для смены работы или поиска нового источника дохода.

Лев. Один из ключевых периодов года. Могут измениться взгляды на себя, цели, внешность и будущее. Захочется отказаться от чужих ожиданий и больше действовать в своих интересах.

Дева. Время завершения старых историй и внутренней перезагрузки. Полезными могут оказаться отдых, уединение и отказ от лишних дел.

Весы. Изменения могут коснуться друзей, команд и долгосрочных планов. Новые знакомства способны повлиять на дальнейший путь.

Скорпион . В центре внимания – карьера, статус и профессиональные цели. Возможна новая должность, предложение или важное решение о работе.

Стрелец. Период способствует обучению, путешествиям и расширению мировоззрения. Могут появиться новые перспективы.

Козерог. Актуальными станут общие финансы, доверие и отношения. Придется пересмотреть финансовые договоренности и избавиться от чрезмерного контроля.

Водолей. Основная тема – партнерство. Возможны новые отношения, укрепление существующего союза или серьезный разговор о будущем.

Рыбы. Следует пересмотреть ежедневные привычки, рабочий график и образ жизни. Новый распорядок поможет снизить нагрузку.

Портал "Комментарии" уже писал , что 10 августа 2026 года может стать особенно удачным днем для представителей трех знаков зодиака. По прогнозам астрологов, гармоничный аспект Венеры и Плутона будет способствовать внутренним изменениям, усилению уверенности и появлению новых возможностей.