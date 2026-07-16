Подорож обернеться катастрофою: кому зі знаків Зодіаку у липні не варто подорожувати

Липень традиційно вважається одним із найпопулярніших місяців для відпочинку та далеких поїздок. Проте астрологи звертають увагу, що для деяких знаків Зодіаку цей період може виявитися не найкращим для подорожей. Напружені астрологічні аспекти здатні спричинити затримки, непередбачувані витрати, проблеми з документами або емоційне виснаження. Саме тому представникам окремих знаків рекомендують ретельно планувати маршрути або, за можливості, відкласти далекі мандрівки.

Гороскоп. Ілюстративне фото

Для Близнят липень може принести чимало дрібних неприємностей у дорозі. Астрологи радять уважно перевіряти квитки, бронювання та графік транспорту. Поспіх може призвести до прикрих помилок.

Для Раків головним ризиком стане емоційна нестабільність. Замість очікуваного відпочинку можливі конфлікти з попутниками або членами родини. Краще обирати спокійний формат відпочинку поруч з домом.

Для Терезів цей місяць може виявитися фінансово непередбачуваним. Незаплановані витрати, зміна вартості квитків або додаткові платежі здатні зіпсувати враження від подорожі. Варто залишити фінансовий резерв.

Від Стрільців, які зазвичай обожнюють відкривати нові місця, липень вимагатиме більшої обережності. Надмірна самовпевненість може стати причиною проблем з маршрутом або організацією поїздки. Перед виїздом бажано ще раз перевірити всі деталі.

Для Риб існує ризик перевтоми. Насичений графік, тривалі переїзди та зміна часових поясів можуть негативно вплинути на самопочуття. Астрологи радять віддати перевагу коротким подорожам із достатнім часом для відпочинку.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, кому зі знаків Зодіаку у липні не варто брати відпустку.



