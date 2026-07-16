Путешествие обернется катастрофой: кому из знаков Зодиака в июле не стоит путешествовать

Июль традиционно считается одним из самых популярных месяцев для отдыха и дальних поездок. Однако астрологи обращают внимание, что для некоторых знаков Зодиака этот период может оказаться не лучшим для путешествий. Напряженные астрологические аспекты способны повлечь задержки, непредсказуемые затраты, проблемы с документами или эмоциональное истощение. Именно поэтому представителям отдельных знаков рекомендуют тщательно планировать маршруты или по возможности отложить дальние путешествия.

Гороскоп. Иллюстративное фото

Для Близнецов июль может доставить немало мелких неприятностей в пути. Астрологи советуют внимательно проверять билеты, бронирование и график транспорта. Спешка может привести к досадным ошибкам.

Для Раков главным риском станет эмоциональная нестабильность. Вместо ожидаемого отдыха возможны конфликты с попутчиками или членами семьи. Лучше выбирать спокойный формат отдыха рядом с домом.

Для Весов этот месяц может оказаться финансово непредсказуемым. Незапланированные расходы, изменение стоимости билетов или дополнительные платежи способны испортить впечатление от поездки. Следует оставить финансовый резерв.

От Стрельцов, обычно обожающих открывать новые места, июль потребует большей осторожности. Чрезмерная самоуверенность может стать причиной проблем с маршрутом или организацией поездки. Перед выездом лучше еще раз проверить все детали.

Для Рыб существует риск переутомления. Насыщенный график, длительные переезды и смена часовых поясов могут негативно отразиться на самочувствии. Астрологи советуют предпочесть короткие путешествия с достаточным временем для отдыха.

Напомним: портал "Комментарии" писал, кому из знаков Зодиака в июле не стоит брать отпуск.



