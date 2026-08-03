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Підведуть здоров’я та гроші: гороскоп на 4 серпня для всіх знаків Зодіаку

Астрологічний прогноз на 4 серпня для всіх знаків Зодіаку

3 серпня 2026, 20:42
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Кречмаровская Наталия

Вівторок, 4 серпня, день буде напруженим: Місяць у Тельці підштовхує до матеріальних питань, а Сонце у Леві додає емоційності. Це час, коли варто уважно ставитися до здоров’я, грошей та стосунків, адже навіть дрібні помилки можуть мати наслідки.

Підведуть здоров’я та гроші: гороскоп на 4 серпня для всіх знаків Зодіаку

Овнам варто берегти здоров’я, особливо уникати перевтоми. У фінансах зірки не радять ризикувати великими сумами.

Тельцям потрібно більше часу проводити з родиною. У відпочинку бажано обирати спокійні місця, щоб уникнути конфліктів.

У Близнят день активний, але варто контролювати витрати. Зірки не радять брати кредити чи робити великі покупки.

Раки можуть зіткнутися з напруженням у сім’ї. Варто уникати різких слів і більше слухати близьких.

Левам бажано звернути увагу на здоров’я: надмірна активність може призвести до виснаження. У грошах день нейтральний, без великих змін.

Дівам варто зосередитися на роботі, але не забувати про відпочинок. Зірки не радять втягуватися у суперечки з колегами.

Терезам бажано більше часу приділити стосункам. У відпочинку корисно провести час із друзями, щоб відновити енергію.

Скорпіонам варто бути уважними до фінансів. Зірки не радять поспішати з інвестиціями чи новими проєктами.

Стрільцям бажано більше часу провести з родиною. У грошах день нестабільний, тому варто уникати великих витрат.

У Козорогів робочі справи йдуть добре, але в сім’ї можливі конфлікти. Варто більше відпочивати, щоб зняти напругу.

Водоліям зірки радять звернути увагу на здоров’я. Не варто ігнорувати дрібні симптоми, навіть якщо вони здаються незначними.

Рибам день емоційний: бажано більше відпочивати і не брати на себе чужі проблеми. У фінансах зірки не радять поспішати з рішеннями.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, у кого зі знаків Зодіаку розпочнеться “чорна смуга” у житті. 




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