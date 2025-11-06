Ніж у спину: ці знаки Зодіаку зіткнуться зі зрадою у листопаді

Листопад буде насиченим періодом — деякі знаки Зодіаку відчують напругу у стосунках. Астрологічні транзити створюють атмосферу недовіри, ревнощів та прихованих мотивів. Саме в такі умови провокують зраду, як у романтичному, так і в професійному контексті.

Гороскоп. Фото портал "Коментарі"

В епіцентрі емоційних бур опиняться Скорпіони. Планетарні транзити активізують пристрасті, але також провокують ревнощі та бажання контролювати партнера. Якщо Скорпіони не навчаться довіряти, вони можуть самі спровокувати зраду або стати її жертвою. Особливо варто бути уважними до дрібних змін у поведінці близьких людей.

Близнята можуть зіткнутися з обманом у дружбі або на роботі. Планетарні аспекти вплинуть на їхнє сприйняття інформації, тому є ризик омани. Зірки радять уникати поспішних рішень і не довіряти обіцянкам без підтверджень. Особливо обережними слід бути у фінансових питаннях.

Напругу в романтичних стосунках відчують Терези. Їхнє прагнення до гармонії може зіграти злий жарт, якщо вони ігноруватимуть тривожні сигнали. У листопаді можливі ситуації, коли партнер приховує важливу інформацію або діє за спиною. Зірки радять не уникати відвертих розмов.

Риби можуть пережити розчарування через зраду з боку близької людини, якій довіряли. Їхня емоційна відкритість робить їх вразливими до маніпуляцій. У листопаді важливо зберігати внутрішню рівновагу та не дозволяти іншим порушувати особисті кордони.

Леви ризикують зіткнутися з обманом у професійній сфері. Їхня впевненість у собі може завадити побачити приховані мотиви колег або партнерів. Зірки радять бути уважними до деталей і не покладатися лише на інтуїцію.

