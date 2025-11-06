logo

Нож в спину: эти знаки Зодиака столкнутся с изменой в ноябре
commentss НОВОСТИ Все новости

Нож в спину: эти знаки Зодиака столкнутся с изменой в ноябре

Гороскоп на ноябрь: кому из знаков Зодиака могут изменить

6 ноября 2025, 14:25
Ноябрь будет насыщенным периодом – некоторые знаки Зодиака почувствуют напряжение в отношениях. Астрологические транзиты создают атмосферу недоверия, ревности и скрытых мотивов. Именно в таких условиях провоцируют измену, как в романтическом, так и в профессиональном контексте.

Нож в спину: эти знаки Зодиака столкнутся с изменой в ноябре

Гороскоп. Фото портал "Комментарии"

В эпицентре эмоциональных бурь окажутся Скорпионы. Планетарные транзиты активизируют страсти, но также провоцируют ревность и желание контролировать партнера. Если Скорпионы не научатся доверять, они могут сами спровоцировать измену или стать ее жертвой. Особо следует быть внимательными к мелким изменениям в поведении близких людей.

Близнецы могут столкнуться с обманом в дружбе или на работе. Планетарные аспекты повлияют на их восприятие информации, поэтому есть риск заблуждения. Звезды советуют избегать спешных решений и не доверять обещаниям без подтверждений. Особо осторожными следует быть в финансовых вопросах.

Напряжение в романтических отношениях почувствуют Весы. Их стремление к гармонии может сыграть злую шутку, если они будут игнорировать тревожные сигналы. В ноябре возможны ситуации, когда партнер скрывает важную информацию или действует за спиной. Звезды советуют не избегать откровенных разговоров.

Рыбы могут пережить разочарование из-за измены со стороны доверяемого близкого человека. Их эмоциональная открытость делает их уязвимыми к манипуляциям. В ноябре важно сохранять внутреннее равновесие и не разрешать другим нарушать личные границы.

Львы рискуют столкнуться с обманом в профессиональной сфере. Их уверенность в себе может помешать увидеть скрытые мотивы коллег или партнеров. Звезды советуют быть внимательными к деталям и не полагаться только на интуицию.

Напомним: портал "Комментарии" писал, кто из знаков Зодиака в ноябре может оказаться в больнице.




