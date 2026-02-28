Непорозуміння, зірвані плани і конфлікти на рівному місці – небезпечний період ретроградного Меркурію стартує вже наприкінці лютого

26 лютого розпочався перший у 2026 році ретроградний Меркурій – астрологічний період, який традиційно пов’язують із конфліктами, збоями техніки та хаосом у справах. Триватиме він до 20 березня, і саме ці дати багато хто вважає найбільш ризикованими для важливих рішень.

Ретроградний Меркурій знову розпалить сварки: коли чекати першого удару 2026 року

Що таке ретроградний Меркурій

Астрономічно це явище – оптична ілюзія, коли із Землі здається, що Меркурій рухається у зворотному напрямку. В астрології ж цей період асоціюють із переглядом процесів, поверненням до минулого та сповільненням справ.

Меркурій відповідає за комунікацію, мислення, документи, транспорт, техніку, навчання. Саме тому в ретроградному русі, за популярними уявленнями, ці сфери дають збої. Звичайна розмова може перетворитися на сварку, а невинне повідомлення – на серйозне непорозуміння.

Найближчі періоди ретроградності у 2026 році:

– 26 лютого – 20 березня

– 29 червня – 23 липня

– 24 жовтня – 13 листопада

Чого не радять робити

У цей час небажано:

– підписувати важливі договори та угоди;

– починати нові бізнес-проєкти;

– купувати дорогу техніку чи автомобілі;

– ухвалювати кардинальні рішення у стосунках;

– різко змінювати роботу або запускати масштабні ініціативи.

Типові “симптоми” періоду – затримки з документами, перенесення поїздок, технічні поломки, зависання гаджетів, плутанина в графіках. Часто спливають старі образи, невирішені питання або люди з минулого.

Особливо обережними варто бути в питаннях спілкування. Слова можуть трактуватися не так, як ви задумували, а дрібні непорозуміння швидко переростають у серйозні конфлікти.

Що можна робити з користю

Попри репутацію “небезпечного” періоду, ретроградний Меркурій має і позитивну сторону. Це сприятливий час для:

– завершення старих проєктів;

– перегляду планів і стратегій;

– редагування документів;

– наведення ладу в паперах та електронних архівах;

– відновлення навчання чи творчих ідей, які були відкладені.

Ключова тенденція цього часу – не починати нове, а повертатися до незавершеного. Період більше підходить для аналізу та корекції, ніж для ривка вперед.

