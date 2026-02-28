logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

50.87

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Дозвілля Гороскоп Непорозуміння, зірвані плани і конфлікти на рівному місці – небезпечний період ретроградного Меркурію стартує вже наприкінці лютого
commentss НОВИНИ Всі новини

Непорозуміння, зірвані плани і конфлікти на рівному місці – небезпечний період ретроградного Меркурію стартує вже наприкінці лютого

З 26 лютого по 20 березня зростає ризик конфліктів, помилок і зривів планів – чого варто уникати.

28 лютого 2026, 22:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

26 лютого розпочався перший у 2026 році ретроградний Меркурій – астрологічний період, який традиційно пов’язують із конфліктами, збоями техніки та хаосом у справах. Триватиме він до 20 березня, і саме ці дати багато хто вважає найбільш ризикованими для важливих рішень.

Непорозуміння, зірвані плани і конфлікти на рівному місці – небезпечний період ретроградного Меркурію стартує вже наприкінці лютого

Ретроградний Меркурій знову розпалить сварки: коли чекати першого удару 2026 року

Що таке ретроградний Меркурій

Астрономічно це явище – оптична ілюзія, коли із Землі здається, що Меркурій рухається у зворотному напрямку. В астрології ж цей період асоціюють із переглядом процесів, поверненням до минулого та сповільненням справ.

Меркурій відповідає за комунікацію, мислення, документи, транспорт, техніку, навчання. Саме тому в ретроградному русі, за популярними уявленнями, ці сфери дають збої. Звичайна розмова може перетворитися на сварку, а невинне повідомлення – на серйозне непорозуміння.

Найближчі періоди ретроградності у 2026 році:
– 26 лютого – 20 березня
– 29 червня – 23 липня
– 24 жовтня – 13 листопада

Чого не радять робити

У цей час небажано:
– підписувати важливі договори та угоди;
– починати нові бізнес-проєкти;
– купувати дорогу техніку чи автомобілі;
– ухвалювати кардинальні рішення у стосунках;
– різко змінювати роботу або запускати масштабні ініціативи.

Типові “симптоми” періоду – затримки з документами, перенесення поїздок, технічні поломки, зависання гаджетів, плутанина в графіках. Часто спливають старі образи, невирішені питання або люди з минулого.

Особливо обережними варто бути в питаннях спілкування. Слова можуть трактуватися не так, як ви задумували, а дрібні непорозуміння швидко переростають у серйозні конфлікти.

Що можна робити з користю

Попри репутацію “небезпечного” періоду, ретроградний Меркурій має і позитивну сторону. Це сприятливий час для:
– завершення старих проєктів;
– перегляду планів і стратегій;
– редагування документів;
– наведення ладу в паперах та електронних архівах;
– відновлення навчання чи творчих ідей, які були відкладені.

Ключова тенденція цього часу – не починати нове, а повертатися до незавершеного. Період більше підходить для аналізу та корекції, ніж для ривка вперед.

Читайте також в "Коментарях", коли переводитимуть час на годину вперед. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини