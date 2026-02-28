logo

Недоразумения, сорванные планы и конфликты на ровном месте – опасный период ретроградного Меркурия стартует уже в конце февраля

С 26 февраля по 20 марта возрастает риск конфликтов, ошибок и срывов планов – чего следует избегать.

28 февраля 2026, 22:30
26 февраля начался первый в 2026 году ретроградный Меркурий – астрологический период, традиционно связываемый с конфликтами, сбоями техники и хаосом по делам. Продлится он до 20 марта, и именно эти даты многие считают наиболее рискованными для важных решений.

Ретроградный Меркурий снова разожжет ссоры: когда ждать первого удара 2026 года

Что такое ретроградный Меркурий

Астрономически это явление – оптическая иллюзия, когда с Земли кажется, что Меркурий движется в обратном направлении. В астрологии этот период ассоциируют с пересмотром процессов, возвращением к прошлому и замедлением дел.

Меркурий отвечает за коммуникацию, мышление, документы, транспорт, технику, обучение. Именно поэтому в ретроградном движении, по популярному представлению, эти сферы дают сбои. Обычный разговор может превратиться в ссору, а невинное сообщение – в серьезное недоразумение.

Ближайшие периоды ретроградности в 2026 году:
– 26 февраля – 20 марта
– 29 июня – 23 июля
– 24 октября – 13 ноября

Чего не советуют делать

В настоящее время нежелательно:
– подписывать важные договоры и соглашения;
– начинать новые бизнес-проекты;
– покупать дорогую технику или автомобили;
– принимать кардинальные решения в отношениях;
– резко менять работу или запускать масштабные инициативы.

Типичные "симптомы" периода – задержки с документами, перенос поездок, технические поломки, зависание гаджетов, путаница в графиках. Часто всплывают старые образы, нерешенные вопросы или люди из прошлого.

Особенно осторожными следует быть в вопросах общения. Слова могут трактоваться не так, как вы задумывались, а мелкие недоразумения быстро перерастают в серьезные конфликты.

Что можно делать с пользой

Несмотря на репутацию "опасного" периода, у ретроградного Меркурия есть и положительная сторона. Это благоприятное время для:
– завершение старых проектов;
– пересмотра планов и стратегий;
– редактирование документов;
– наведение порядка в бумагах и электронных архивах;
– восстановление обучения или творческих идей, которые были отложены.

Ключевая тенденция этого времени – не начинать новое, а возвращаться к незавершенному. Период больше подходит для анализа и коррекции, чем для рывка вперед.

