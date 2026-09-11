Небувале полегшення після важкого періоду: цим чотирьом знакам Зодіаку пощастить 11 вересня

Уже 11 вересня 2026 року для чотирьох представників китайського зодіаку може розпочатися сприятливий період. Те, що останнім часом здавалося заплутаним або безнадійним, почне вирішуватися, а деякі проблеми несподівано втратять свою гостроту. За прогнозом астрологів YourTango, особливо відчують зміни Дракон, Мавпа, Бик і Щур.

Гороскоп на сьогодні. Фото: з відкритих джерел

В енергетиці китайського календаря 11 вересня пов'язують із Земляним Щуром. Вважається, що цей день допомагає зберігати внутрішню рівновагу, краще розуміти власні цілі та завершувати справи, які тривалий час не вдавалося зрушити з місця.

Дракон може нарешті поставити крапку в питанні, яке забирало багато сил. Вихід із ситуації виявиться простішим, ніж здавалося, а подальший напрямок стане очевидним. Представникам знаку варто не форсувати події, а дозволити обставинам скластися природним чином.

Для Мавпи головною темою дня можуть стати гроші. Є ймовірність повернення боргу або надходження коштів, на які представники знаку вже чекали. Сума може бути не такою великою, як хотілося, однак вона стане сигналом, що фінансова ситуація починає змінюватися на краще.

Бикам астрологи прогнозують перелом в особистих стосунках. Відверта розмова допоможе розібратися з накопиченими образами чи непорозуміннями. Саме 11 вересня вони можуть почути слова, яких давно чекали, і відновити взаєморозуміння з важливою людиною.

Для Щура ключовим стане внутрішнє рішення. Сумніви, які заважали рухатися вперед, можуть зникнути, щойно представники знаку чітко визначаться зі своїми справжніми бажаннями. Астрологи радять цього дня більше довіряти інтуїції: відповідь на складне питання може виявитися зовсім поруч.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що у четвер, 10 вересня, для чотирьох знаків зодіаку може розпочатися сприятливий період, пов'язаний із новими можливостями, знайомствами та успіхом. За астрологічним прогнозом, зміни пов'язують із переходом Меркурія з Діви у Терези. Нова позиція планети нібито посилить дипломатичність, комунікабельність і здатність знаходити вигідні рішення.