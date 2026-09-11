Небывалое облегчение после тяжелого периода: этим четырем знакам Зодиака повезет 11 сентября

Уже 11 сентября 2026 для четырех представителей китайского зодиака может начаться благоприятный период. То, что в последнее время казалось запутанным или безнадежным, станет решаться, а некоторые проблемы неожиданно потеряют свою остроту. По прогнозу астрологов YourTango, особенно почувствуют изменения Дракон, Обезьяна, Бык и Крыса.

Гороскоп на сегодня. Фото: из открытых источников

В энергетике китайского календаря 11 сентября связывают с Земляной Крысой. Считается, что этот день помогает сохранять внутреннее равновесие, лучше понимать собственные цели и завершать дела, которые долго не удавалось сдвинуться с места.

Дракон может наконец-то поставить точку в вопросе, который отнимал много сил. Выход из ситуации окажется более простым, чем казалось, а дальнейшее направление станет очевидным. Представителям знака следует не форсировать события, а разрешить обстоятельствам сложиться естественным образом.

Для Обезьяны главной темой дня могут стать деньги. Есть вероятность возврата долга или поступления средств, которых представители знака уже ждали. Сумма может быть не такой большой, как хотелось, однако она станет сигналом, что финансовая ситуация начинает меняться к лучшему.

Быкам астрологи прогнозируют перелом в личных отношениях. Откровенный разговор поможет разобраться с накопившимися образами или недоразумениями. Именно 11 сентября они могут услышать давно ожидаемые слова и восстановить взаимопонимание с важным человеком.

Для Крысы ключевым станет внутреннее решение. Сомнения, мешавшие двигаться вперед, могут исчезнуть, как только представители знака четко определятся со своими настоящими желаниями. Астрологи советуют в этот день больше доверять интуиции: ответ на сложный вопрос может оказаться совсем рядом.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что в четверг, 10 сентября, для четырех знаков зодиака может начаться благоприятный период, связанный с новыми возможностями, знакомствами и успехом. По астрологическому прогнозу, изменения связывают с переходом Меркурия из Девы в Весы. Новая позиция планеты якобы усугубит дипломатичность, коммуникабельность и способность находить выгодные решения.