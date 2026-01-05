Народжений із пилососом чи з лапками: хто зі знаків Зодіаку — найхазяйновитіший чоловік і кому краще не довіряти каструлі

Кажуть, справжній чоловік має побудувати дім, посадити дерево й виростити сина. А ще — бажано мити за собою посуд, знати, де лежать шкарпетки, і не плутати пральний порошок із засобом для миття підлоги. Реальність, щоправда, часто вносить корективи: у когось порядок у квартирі тримається на військовій дисципліні, а в когось хаос досягає філософського рівня "так було задумано Всесвітом".

Хто з чоловіків справжній господар у домі — гороскоп розкриває правду

Астрологи запевняють: багато що залежить від знака Зодіаку. Саме він, мовляв, визначає, чи народився чоловік із перфоратором у руках, чи з умінням майстерно створювати безлад на рівному місці. Ми склали гумористичний рейтинг чоловіків за хазяйновитістю — від тих, кому страшно довірити навіть чайник, до справжніх богів побуту.

У нижній частині рейтингу — Стрільці та Овни. Перші щиро переконані, що порядок у домі з’являється сам собою, особливо якщо голосно заявити: "Не чоловіча це справа". Другі ж вважають безлад природним середовищем існування і здатні загубити паспорт у квартирі-студії.

Близнюки — окрема історія: інколи вони можуть зробити генеральне прибирання о третій ночі, але шанс побачити це вдруге — приблизно один раз на кілька років.

Середина списку — Водолії, Терези та Леви. Вони щось роблять по дому, але обов’язково чекають за це овацій. Вимитий посуд у їхньому виконанні — подвиг, гідний легенд.

Раки й Скорпіони вже значно серйозніші: перші дуже стараються, другі — просто мовчки роблять, але так, щоб ніхто не бачив.

Ближче до вершини — Козероги та Тельці. Тут усе чітко: порядок, система, банки з консервацією і полиці, які переживуть апокаліпсис.

Але абсолютний чемпіон, за версією зірок, — Діва. Це чоловік, для якого гармонія у домі важливіша за спокій у світі. Він знає, де що лежить, як має стояти, і чому чашка не може бути поставлена "просто так".

Важливо пам’ятати: цей рейтинг — гумористичний. Зірки лише підказують, а справжня хазяйновитість залежить від виховання, звичок і бажання. Але перевірити свого чоловіка за знаком Зодіаку — все ж таки спокусливо.

Читайте також в "Коментарях", як слід вітатися на Водохреща.