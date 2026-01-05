Родившийся с пылесосом или с кавычками: кто из знаков Зодиака — самый хозяйственный человек и кому лучше не доверять кастрюле

Говорят, настоящий мужчина должен построить дом, посадить дерево и вырастить сына. А еще желательно мыть за собой посуду, знать, где лежат носки , и не путать стиральный порошок со средством для мытья полов. Реальность, правда, часто вносит коррективы: у кого порядок в квартире держится на военной дисциплине , а у кого хаос достигает философского уровня "так было задумано Вселенной" .

Кто из мужчин настоящий хозяин в доме — гороскоп раскрывает правду

Астрологи уверяют: многое зависит от знака Зодиака . Именно он, мол, определяет, родился ли мужчина с перфоратором в руках или с умением мастерски создавать беспорядок на ровном месте . Мы составили юмористический рейтинг мужчин по хозяйственности – от тех, кому страшно доверить даже чайник , до настоящих богов быта .

В нижней части рейтинга — Стрельцы и Овны . Первые искренне убеждены, что порядок в доме появляется сам по себе , особенно если громко заявить: "Не мужское это дело" . Вторые же считают беспорядок природной средой обитания и способны потерять паспорт в квартире-студии .

Близнецы — отдельная история: иногда они могут сделать генеральную уборку в три ночи , но шанс увидеть это второй раз — примерно один раз в несколько лет .

Середина списка — Водолеи, Весы и Львы . Они что-то делают по дому, но обязательно ждут за это оваций . Вымытая посуда в их исполнении — подвиг , достойный легенд.

Раки и Скорпионы уже значительно серьезнее: первые очень стараются , вторые просто молча делают , но так, чтобы никто не видел .

Ближе к вершине – Козероги и Тельцы . Здесь все четко: порядок, система, банки с консервацией и полки, которые переживут апокалипсис .

Но абсолютный чемпион , по версии звезд, – Дева . Это мужчина, для которого гармония в доме важнее покоя в мире . Он знает, где что лежит , как должно стоять, и почему чашка не может быть поставлена "просто так" .

Важно помнить: этот рейтинг — юмористический . Звезды только подсказывают, а подлинная хозяйственность зависит от воспитания, привычек и желания . Но проверить своего мужа по знаку Зодиака — все же соблазнительно .

