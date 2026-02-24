На ці три знаки Зодіаку чекає "біла смуга": таких кардинальних змін ви не чекали

З 24 лютого 2026 року три знаки зодіаку вступають у період сприятливих змін і нових можливостей. Ретроградний Юпітер сприяє глибокому переосмисленню: колишні моделі поведінки більше не приносять результату, а спроби застрягти в минулому лише гальмують особистий розвиток, повідомляє YourTango.

Юпітер традиційно асоціюється з розширенням горизонтів, саморозвитком і внутрішньою силою. Під час ретроградного руху його вплив стає більш рефлексивним, що дозволяє переоцінити пріоритети, оцінити минулий досвід і знайти нові орієнтири для життя.

У цей вівторок деякі знаки зодіаку отримають шанс подивитися на свої обставини під новим кутом. Вони помічають, який фундамент уже створено, і відчувають готовність діяти більш рішуче. Під впливом місячних циклів з’являється бажання оновлення та внутрішнього зростання, відкриваючи шлях до особистих досягнень і гармонії.

Рак відчує полегшення, завершуючи справи, що давно вимагали уваги. Утримання старих сценаріїв більше не приносить задоволення, лише посилює внутрішній дискомфорт. Старі емоційні ситуації відходять у минуле, а Юпітер відкриває нові двері з перспективними можливостями. Накопичений досвід перетворюється на міцну основу для подальшого розвитку.

Лев раптово отримує шанс переосмислити складні обставини. Те, що здавалося тупиком, стає точкою для нових рішень. Невелика зміна ставлення до проблеми дозволяє ситуації рухатися у сприятливому напрямку, зміцнюючи впевненість і додаючи внутрішньої сили.

Риби переживають період ясності та посилення інтуїції. Зростає довіра до власних рішень, і зовнішні сумніви вже не впливають на вибір. Енергія Юпітера допомагає залишити позаду колишні помилки та звільнитися від провини. Відмова від самокритики та прив’язаності до минулого відкриває простір для позитивних змін і світлого майбутнього.

