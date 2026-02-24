Эти три знака Зодиаку ждет "белая полоса": таких кардинальных изменений вы не ожидали

С 24 февраля 2026 г. три знака зодиака вступают в период благоприятных изменений и новых возможностей. Ретроградный Юпитер способствует глубокому переосмыслению: прежние модели поведения больше не приносят результата, а попытки застрять в прошлом только тормозят личное развитие, сообщает YourTango.

Юпитер обычно ассоциируется с расширением горизонтов, саморазвитием и внутренней силой. При ретроградном движении его влияние становится более рефлексивным, что позволяет переоценить приоритеты, оценить прошлый опыт и найти новые ориентиры для жизни.

В этот вторник некоторые знаки зодиака получат шанс посмотреть свои обстоятельства под новым углом. Они подмечают, какой фундамент уже создан, и чувствуют готовность действовать более решительно. Под влиянием лунных циклов появляется желание обновления и внутреннего роста, открывая путь к личным достижениям и гармонии.

Рак почувствует облегчение, завершая дела, давно требовавшие внимания. Содержание старых сценариев больше не доставляет удовольствия, лишь усиливает внутренний дискомфорт. Старые эмоциональные ситуации уходят в прошлое, а Юпитер открывает новые двери с перспективными возможностями. Накопленный опыт превращается в прочную основу для дальнейшего развития.

Лев вдруг получает шанс переосмыслить сложные обстоятельства. То, что казалось тупиком, становится точкой новых решений. Небольшое изменение отношения к проблеме позволяет ситуации двигаться в благоприятном направлении, укрепляя уверенность и придавая внутреннюю силу.

Рыбы переживают период ясности и усиления интуиции. Растет доверие к своим решениям, и внешние сомнения уже не влияют на выбор. Энергия Юпитера помогает оставить позади прежние ошибки и освободиться от вины. Отказ от самокритики и привязанности к прошлому открывает простор для положительных перемен и светлого будущего.

Как уже писали "Комментарии", март будет периодом значительных трансформаций, ведь энергия весеннего равноденствия совпадает с интенсивными планетарными аспектами. Луна не только символизирует пробуждение природы, но и побуждает к активным действиям в профессиональной сфере и личной жизни.