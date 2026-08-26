Эти пять знаков Зодиака в сентябре ждет незабываемый период белой полосы

Сентябрь 2026 года, по астрологическим прогнозам, может стать периодом серьезных изменений для представителей сразу пяти знаков зодиака. Больше возможностей ожидается в любви, карьере, финансах и личном развитии.

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Особое внимание астрологи обращают на 10 сентября. В этот день Венера перейдет в Скорпион, Меркурий — в Весы, Уран начнет ретроградное движение, а Молодой человек состоится в Деве. По прогнозу YourTango такое сочетание может подтолкнуть к переоценке приоритетов и важных решений.

Девам сентябрь принесет оживление социальной жизни. Новые знакомства могут оказаться полезными для будущих проектов, а после 10 сентября на первый план выйдет карьера. Не исключены неожиданные предложения и идеи, способные изменить профессиональные планы.

Рыбы получат возможность восстановить внутреннее равновесие и уделить больше внимания любви. Особым днем может стать 26 сентября: Полная Луна, по прогнозу, способна принести важные решения в отношениях или перспективное знакомство.

Для Стрельцов луна станет временем пересмотра приоритетов. После 22 сентября могут явиться новые союзники, наставники или люди, которые помогут в реализации замыслов.

Весы почувствуют ужесточение активности уже с 10 сентября. Меркурий будет способствовать переговорам, договоренностям и коммуникации, а после 22 сентября начнется более благоприятный период для личных инициатив.

Овнов ожидают финансовые и профессиональные решения. Кульминационным моментом может стать Полная Луна 26 сентября, которая, по астрологическому прогнозу, подтолкнет к изменениям. В конце месяца больше внимания потребуют любовь, творчество и новые знакомства.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что после 26 августа 2026 года для представителей четырех знаков Зодиака может начаться особенно благоприятный период. Астрологи прогнозируют новые возможности, финансовые перспективы и неожиданные изменения, способные приблизить к желаемому достатку.