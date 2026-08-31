На ці чотири знаки Зодіаку восени чекають кардинальні доленосні зміни

Осінь 2026 року для деяких знаків Зодіаку може перетворитися на час серйозного перегляду звичного життя. Старі правила, стосунки чи робота, які раніше давали відчуття стабільності, можуть почати сприйматися як обмеження. В астрології цей період пов’язують із важливими планетарними переходами: Юпітер перебуває у Леві, Уран — у Близнятах, а Сатурн і Нептун — в Овні.

Фото: з відкритих джерел

Для Левів осінь може відкрити новий етап самореалізації. Вони гостріше відчують потребу перестати відповідати чужим очікуванням і нарешті визначити власні пріоритети. Зміни можуть торкнутися кар’єри, особистого життя або навіть іміджу. Рішення, які ще недавно здавалися занадто ризикованими, тепер можуть виявитися цілком природними.

Овнам доведеться переглянути фундаментальні принципи, на яких вони будували своє життя. Сатурн вимагатиме відповідальності та дисципліни, а вплив Нептуна може змусити відокремити справжні бажання від ілюзій. Осінь сприятиме рішучим крокам: зміні роботи, завершенню виснажливих стосунків або старту давно відкладеної справи.

Для Близнят починається період несподіваних поворотів. Уран у їхньому знаку в астрологічній традиції символізує свободу, експерименти та руйнування застарілих моделей. Нове знайомство, пропозиція роботи, навчання або навіть переїзд можуть кардинально змінити подальші плани. Головне — не триматися за минуле лише через страх невідомого.

Терезам осінь запропонує навчитися ставити власні інтереси не нижче за бажання інших. Особливо помітними зміни можуть бути у стосунках. Представникам знаку доведеться вирішити, чи варто й надалі жертвувати собою заради зовнішнього спокою.

Ця осінь може стати для чотирьох знаків моментом виходу зі старого сценарію. Зміни не обов'язково будуть миттєвими, але саме рішення відмовитися від того, що більше не працює, здатне відкрити перед ними зовсім інший життєвий шлях.

Портал "Коментарі" вже писав, що субота, 29 серпня, за астрологічним прогнозом вимагатиме особливої обережності у спілкуванні. Навіть упевнені в собі люди можуть піддатися чужому впливу, тому не варто беззастережно довіряти тим, чиї слова або наміри викликають сумніви. Події цього дня рекомендують сприймати як можливість проаналізувати власні вчинки та емоції.