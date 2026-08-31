Эти четыре знака Зодиака осенью ждут кардинальные судьбоносные изменения

Осень 2026 для некоторых знаков Зодиака может превратиться во время серьезного пересмотра привычной жизни. Старые правила, отношения или работа, которые раньше давали ощущение стабильности, могут восприниматься как ограничения. В астрологии этот период связывают с важными планетарными переходами: Юпитер находится в Леви, Уран – в Близнецах, а Сатурн и Нептун – в Овне.

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Для Львов осень может открыть новый этап самореализации. Они острее ощутят необходимость перестать соответствовать чужим ожиданиям и наконец определить собственные приоритеты. Изменения могут затронуть карьеру, личную жизнь или даже имидж. Решения, еще недавно казавшиеся слишком рискованными, теперь могут оказаться вполне естественными.

Овнам придется просмотреть фундаментальные принципы, на которых они строили свою жизнь. Сатурн требует ответственности и дисциплины, а влияние Нептуна может заставить отделить истинные желания от иллюзий. Осень будет способствовать решительным шагам: смене работы, завершению изнурительных отношений или старту давно отложенного дела.

Для Близнецов начинается период неожиданных поворотов. Уран в их знаке в астрологической традиции символизирует свободу, эксперименты и разрушение устаревших моделей. Новое знакомство, предложение работы, обучение или даже переезд может кардинально изменить дальнейшие планы. Главное — не держаться за прошлое только из-за страха неизвестного.

Весам осень предложит научиться ставить собственные интересы не ниже желания других. Особенно заметными изменения могут быть в отношениях. Представителям знака придется решить, стоит ли и дальше жертвовать собой ради внешнего покоя.

Эта осень может стать для четырех знаков моментом выхода из старого сценария. Изменения не обязательно будут мгновенными, но само решение отказаться от того, что больше не работает, способно открыть перед ними совершенно другой жизненный путь.

Портал "Комментарии" уже писал, что суббота, 29 августа, по астрологическому прогнозу потребует особой осторожности в общении. Даже уверенные в себе люди могут подвергнуться чужому влиянию, поэтому не следует безоговорочно доверять тем, чьи слова или намерения вызывают сомнения. События в этот день рекомендуют воспринимать как возможность проанализировать свои поступки и эмоции.