На ці чотири знаки Зодіаку сьогодні чекає несподіване вирішення давніх проблем

28 жовтня 2026 року може принести полегшення представникам чотирьох знаків китайського зодіаку. За прогнозом, Щури, Змії, Собаки та Кролики матимуть можливість завершити складний період, позбутися зайвих переживань і зосередитися на позитивних змінах. Про це пише видання YourTango.

Гороскоп на сьогодні. Фото: з відкритих джерел

Середа припадає на День видалення Дерев’яної Свині. У китайській астрологічній традиції такі дні символічно пов’язують із завершенням виснажливих ситуацій, відмовою від зайвого та звільненням від обставин, які заважають рухатися вперед.

Для Щурів головною темою дня можуть стати дружні стосунки. Представники знака могли довго переживати через втрату важливої людини або розрив дружби. Однак 28 жовтня, згідно з прогнозом, вони зможуть поступово відпустити минуле й перестати повертатися думками до болісної ситуації. Це допоможе відновити емоційну рівновагу та відкритися новим знайомствам.

Змії можуть нарешті замислитися над тим, як повернути баланс між роботою та особистим життям. Через зайнятість спілкування, відпочинок і розваги могли відійти на другий план. Цього дня представники знака матимуть нагоду переглянути свої пріоритети, встановити чіткіші межі та знайти більше часу для близьких.

Собаки часто переймаються проблемами інших людей, навіть коли ті безпосередньо їх не стосуються. За прогнозом, 28 жовтня вони зможуть спрямувати свої переживання на конкретні добрі справи. Невелика допомога, підтримка чи слушна порада можуть принести відчуття, що навіть у складних обставинах можна щось змінити.

Для Кроликів цей день може стати символом завершення затяжного конфлікту. Йдеться, зокрема, про стосунки з людиною, з якою довго не вдавалося знайти спільну мову. Ситуація може поступово втратити гостроту, а увага іншої людини переключиться на власні справи. Це дозволить Кроликам відчути полегшення й залишити неприємний етап позаду.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що для трьох знаків китайського зодіаку період із 26 жовтня до 1 листопада може стати часом позитивних змін. На них чекають важливі рішення, завершення давніх справ і нові можливості.