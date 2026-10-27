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На ці знаки зодіаку чекає період суцільного везіння: кому скоро усміхнеться фортуна

З 26 жовтня до 1 листопада Свиням, Півням і Щурам можуть відкритися нові можливості, а важливі рішення допоможуть змінити життя на краще

27 жовтня 2026, 10:05
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Клименко Елена

Для трьох знаків китайського зодіаку період із 26 жовтня до 1 листопада може стати часом позитивних змін. На них чекають важливі рішення, завершення давніх справ і нові можливості. Астрологи американського lifestyle-видання YourTango вважають, що цього тижня деякі проблеми нарешті проясняться, а зусилля почнуть приносити бажані результати.

На ці знаки зодіаку чекає період суцільного везіння: кому скоро усміхнеться фортуна

Гороскоп на сьогодні. Фото: з відкритих джерел

Для людей, народжених у рік Свині, тиждень може стати моментом важливого внутрішнього прозріння. Вони зрозуміють, які обставини, звички або стосунки заважають рухатися вперед, і наважаться відпустити те, що більше не приносить користі.

Особливо важливим днем може стати 28 жовтня. Рішення, ухвалене цього дня, допоможе змінити ставлення до роботи й оточення. Замість того щоб діяти за інерцією або намагатися догодити всім, представники знака почнуть уважніше прислухатися до власних потреб. Це сприятиме більшій гармонії в повсякденному житті.

Для Півнів цей тиждень стане нагодою навести лад у справах і нарешті завершити те, що давно відкладалося. Астрологи радять не поспішати з новими починаннями, поки не буде виконано важливе завдання.

Зосередженість і чіткий план допоможуть уникнути помилок, які могли траплятися раніше. Успішне завершення навіть однієї справи додасть упевненості та зменшить напругу. Це також створить міцнішу основу для наступних кроків і допоможе наблизитися до інших цілей.

Для Щурів останній тиждень жовтня може відкрити можливості для активних дій і корисної співпраці. Щоб завершити період на позитивній ноті, варто проявити ініціативу та допомогти тим, кому справді потрібна підтримка.

Особливо сприятливою нагодою може стати неділя, 1 листопада. Доброзичливість і готовність долучитися до спільної справи здатні принести нові пропозиції та перспективи. 

Водночас головний урок тижня для Щурів — навчитися ухвалювати рішення відповідно до власних бажань, а не лише заради схвалення інших. Такий підхід допоможе відчути більше контролю над власним життям.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що для представників чотирьох знаків китайського зодіаку 23 жовтня може стати початком сприятливих змін.  



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