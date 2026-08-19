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На ці чотири знаки Зодіаку чекає початок періоду тотальної білої смуги

Чотири знаки китайського зодіаку можуть отримати несподівані можливості та шанс кардинально змінити ситуацію

19 серпня 2026, 09:30
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Клименко Елена

Після середи, 19 серпня 2026 року, для чотирьох знаків китайського зодіаку може розпочатися значно сприятливіший період. За прогнозом YourTango, енергія Дерев’яного Бика створить умови для нових стартів, важливих рішень та втілення задумів, які довго залишалися лише планами.

На ці чотири знаки Зодіаку чекає початок періоду тотальної білої смуги

Фото: з відкритих джерел

У китайській астрології Дерево асоціюють із розвитком та початком нового циклу, тоді як Бик символізує витримку, працьовитість і послідовність. Тому цього дня особливо важливо не сумніватися у власних силах та не відкладати можливості, які з’являтимуться на шляху. 

Щур. Представники цього знака можуть отримати нові професійні обов’язки. Спочатку додаткове навантаження може здатися небажаним, однак саме воно здатне відкрити шлях до професійного зростання. Відповідальні завдання допоможуть Щурам проявити свої здібності, здобути авторитет і зміцнити робочі зв’язки. 

Змія. Для Змій настане момент повернутися до справи, яку вони тривалий час відкладали. Обставини можуть несподівано підштовхнути до дій, тому довго вагатися не варто. Реалізація особистих планів водночас може позитивно вплинути й на близьких людей. 

Півень. Цьому знаку доведеться продемонструвати характер. Може виникнути проблема, яку інші намагатимуться обійти або перекласти на когось іншого. Півням радять не шукати винних, а першими взяти ситуацію під контроль. Рішучість допоможе швидко подолати труднощі. 

Бик. На представників цього знака може чекати початок нового партнерства. Це може бути спільний проєкт, ділова співпраця або домовленість із близькими. Перед остаточним рішенням Бикам варто оцінити інтереси обох сторін. Якщо союз виявиться взаємовигідним, ініціатива принесе позитивний результат.

Портал "Коментарі" вже писав, що тиждень із 17 до 23 серпня 2026 року може стати часом внутрішніх змін, переоцінки пріоритетів і пошуку нових точок опори. Астрологічні транзити, за прогнозом, підштовхуватимуть людей уважніше прислухатися до власних потреб, переглядати плани та зосереджуватися на тому, що справді має значення. Для п’яти знаків цей період може виявитися особливо вдалим.

 



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