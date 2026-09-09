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На ці чотири знаки Зодіаку чекає довгоочікуване полегшення після важкого періоду

Астрологи назвали чотири знаки китайського зодіаку, для яких після 9 вересня може завершитися складний період і розпочатися час важливих змін

9 вересня 2026, 09:00
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Клименко Елена

Після 9 вересня для чотирьох знаків китайського зодіаку може розпочатися значно легший життєвий період. Астрологи прогнозують завершення затяжних проблем, важливі рішення та емоційне звільнення. Особливо відчутними зміни можуть стати для Собаки, Тигра, Коня та Кролика. За прогнозом YourTango, 9 вересня у китайській астрології проходить під знаком Вогняного Собаки та вважається Днем позбавлення. Його символічно пов'язують із можливістю відмовитися від того, що виснажує, завершити складні справи та звільнити місце для нового. 

На ці чотири знаки Зодіаку чекає довгоочікуване полегшення після важкого періоду

Фото: з відкритих джерел

Собаки можуть нарешті залишити позаду проблему, яка тривалий час створювала напруження. Важливу роль здатна відіграти розмова або порада іншої людини. Вона допоможе подивитися на ситуацію інакше та зрозуміти, що частину емоційного вантажу більше не потрібно нести із собою.

У Тигрів з'явиться можливість позбутися справи, яка забирала надто багато часу та сил. Астрологи радять перестати намагатися контролювати абсолютно все. Делегування обов'язків або відмова від зайвого дозволить сконцентруватися на справді важливих цілях.

Для Коней зміни можуть стосуватися особистого життя. Після тривалого періоду розчарувань представники знаку здатні повернути впевненість у собі. Вони можуть усвідомити, що постійні жертви заради стосунків не є обов'язковою умовою кохання. Повернення особистого простору принесе полегшення та оптимізм.

Кроликам варто підготуватися до важливої розмови, яка може піти зовсім не за запланованим сценарієм. Однак саме несподіваний поворот допоможе побачити проблему з іншого боку. Головним завданням стане встановлення особистих меж та відмова від звички уникати конфліктів ціною власного комфорту.

Портал "Коментарі" вже писав, що трьом представникам китайського зодіаку до 13 вересня може особливо пощастити. За прогнозами астрологів, найбільш сприятливими датами стануть 8, 11 та 12 вересня. У цей період обставини можуть складатися вдало для нових починань, фінансових рішень та особистих змін. Особливу роль астрологи відводять Дню встановлення під знаком Півня, енергетика якого нібито загострює інтуїцію та допомагає правильно оцінювати можливості.

 



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