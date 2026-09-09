Эти четыре знака Зодиака ждет долгожданное облегчение после тяжелого периода

После 9 сентября для четырех знаков китайского зодиака может начаться более легкий жизненный период. Астрологи прогнозируют завершение затяжных проблем, важные решения и эмоциональное увольнение. Особенно ощутимыми изменения могут стать для Собаки, Тигра, Лошади и Кролика. По прогнозу YourTango, 9 сентября в китайской астрологии проходит под знаком Огненной Собаки и считается Днем лишения. Его символически связывают с возможностью отказаться от изнуряющего, завершить сложные дела и освободить место для нового.

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Собаки могут наконец оставить позади проблему, долгое время создававшую напряжение. Важную роль способен играть разговор или совет другого человека. Она поможет посмотреть на ситуацию по-другому и понять, что часть эмоционального груза больше не нужно нести с собой.

У Тигров появится возможность избавиться от дела, которое отнимало слишком много времени и сил. Астрологи советуют перестать пытаться контролировать все. Делегирование обязанностей или отказ от лишнего позволит сконцентрироваться на действительно важных целях.

Для коней изменения могут касаться личной жизни. После продолжительного периода разочарований представители знака способны вернуть уверенность в себе. Они могут понять, что постоянные жертвы ради отношений не являются обязательным условием любви. Возвращение личного пространства принесет облегчение и оптимизм.

Кроликам следует подготовиться к важному разговору, который может пойти совсем не по запланированному сценарию. Однако именно неожиданный поворот поможет увидеть проблему с другой стороны. Главной задачей станет установление личных границ и отказ от привычки избегать конфликтов ценой собственного комфорта.

Портал "Комментарии" уже писал, что трем представителям китайского зодиака до 13 сентября может особенно повезти. По прогнозам астрологов, наиболее благоприятными датами станут 8, 11 и 12 сентября. В этот период обстоятельства могут складываться успешно для новых начинаний, финансовых решений и личных изменений. Особую роль астрологи отводят Дню установки под знаком Петуха, энергетика которого якобы обостряет интуицию и помогает правильно оценивать возможности.