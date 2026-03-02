logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

50.87

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг Гороскоп Лишь пять знаков Зодиака обретут счастье в любви до конца марта 2026 года
commentss НОВОСТИ Все новости

Лишь пять знаков Зодиака обретут счастье в любви до конца марта 2026 года

Астрологи прогнозируют эмоциональные прорывы на фоне ретроградного Меркурия и сезона затмений

2 марта 2026, 00:12
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Март 2026 начинается под влиянием ретроградного Меркурия в Рыбах и сезона затемнений. Этот период связан не с стремительными решениями, а с переосмыслением, внутренней честностью и неожиданными переменами в личной жизни. По прогнозам астрологов, до конца месяца пять знаков Зодиака смогут ощутить положительные сдвиги в любви.

Лишь пять знаков Зодиака обретут счастье в любви до конца марта 2026 года

Ретроградный Меркурий и затемнение в марте 2026 года

Дева

После продолжительного периода внутренних трансформаций в сфере партнерства напряжение постепенно спадает. Март станет временем глубочайшего анализа чувств. Торопиться с выводами не стоит, однако к концу месяца приходит четкое понимание, какие отношения соответствуют вашим ценностям. Именно это осознание открывает путь к стабильности.

Рыбы

Последние годы стали для Рыб периодом взросления в отношениях. Лунное затмение подсвечивает вопрос баланса между тем, что вы отдаете, и тем, что получаете. После 20 марта, когда Меркурий возвращается к прямому движению, появляется ясность и возможность эмоционального обновления.

Весы

С приходом Венеры в Овен усиливается динамика в сфере партнерства. Появляется готовность к открытым разговорам и поиску компромиссов. Вторая половина марта приносит чувство обновления и понимание, что гармония строится на взаимном выборе и честности.

Козерог

Возвращающийся к прямому движению Юпитер активирует тему партнерства. Период колебаний сменяется готовностью к развитию. В марте возможно как возобновление существующей связи, так и появление новых перспектив любви.

Скорпион

Воздействие Урана меняло ваше отношение к отношениям, обучая ценить стабильность вместо эмоциональных крайностей. В конце марта Венера будет способствовать внутреннему равновесию. Именно эта зрелость становится основой для более гармоничной любви.

Астрологи подчеркивают: март 2026 года — это не резкие шаги, а глубокое понимание себя и своих потребностей. Для тех, кто готов быть честным с собой, этот месяц может стать переломным.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что с 9 по 29 ноября 2025 года Меркурий будет двигаться в обратном направлении — сначала через знак Стрельца, а затем через Скорпиона. По словам таролога Anton Tarology, этот период может стать временем возвращения прошлых отношений и завершения старых историй для некоторых знаков Зодиака.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.ua/lite/astrology/goroskop-na-berezen-2026-tilki-ci-znaki-zodiaku-znaydut-shchastya-v-kohanni-13297359.html
Теги:

Новости

Все новости