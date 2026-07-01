Життя зміниться на краще після 1 липня: на ці три знаки зодіаку чекає велике щастя

З початком липня 2026 року для трьох знаків зодіаку може розпочатися більш сприятливий життєвий етап. Астролог Елізабет Бробек вважає, що перехід Юпітера у знак Лева створить умови для нових можливостей, професійного розвитку та позитивних змін. Про це повідомляє YourTango.

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За словами астролога, протягом останнього року Юпітер перебував у знаку Рака, який пов'язують із внутрішніми переживаннями, емоційним розвитком і переоцінкою життєвих цінностей. Тепер акцент зміщується на впевненість у собі, творчість, активність і розширення кола спілкування.

Найбільше позитивних змін, на думку Бробек, очікує на Левів. Вона прогнозує, що саме з липня для них розпочнеться період, коли буде легше реалізовувати амбітні цілі, отримувати визнання та використовувати нові можливості. Представники цього знака можуть відчути більше енергії, а успішні тенденції здатні зберігатися протягом наступного року.

Сприятливий період прогнозують і Водоліям. Астролог вважає, що їхні зусилля нарешті почнуть приносити відчутні результати, особливо у професійній сфері. Нові знайомства можуть виявитися корисними для кар'єри, а в особистому житті зростають шанси на важливі зміни. Самотні представники знака можуть зустріти людину для серйозних стосунків, а ті, хто вже має пару, — зміцнити свої взаємини.

Овни також можуть відчути позитивні зміни. За прогнозом, літо буде насиченим подіями, спілкуванням і новими знайомствами. Розширення кола контактів відкриє цікаві перспективи, а участь у спільних проєктах і несподівані зустрічі можуть стати початком важливих можливостей.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що липень може стати для багатьох людей періодом внутрішнього оновлення та переоцінки життєвих пріоритетів. Астрологи вважають, що саме в середині літа окремі знаки зодіаку матимуть шанс позбутися емоційної напруги, завершити непрості життєві етапи та знайти більше гармонії у повсякденному житті.