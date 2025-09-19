Кінець вересня змінить все: у кого зі знаків Зодіаку розпочнеться новий етап життя

Наприкінці вересня астрологи прогнозують глибокі трансформації для декількох знаків Зодіаку. Теми партнерства, самопізнання та переоцінки життєвих пріоритетів активізує сонячне затемнення 21 вересня у знаку Діви та початок сезону Терезів 22 вересня. Цей період для деяких знаків Зодіаку стане точкою відліку нового етапу.

Гороскоп. Ілюстративне фото

Потужний енергетичний зсув відчують Овни. Місячне затемнення 7 вересня активувало зону самоідентичності, а сонячне — партнерську сферу. Ці трансформації змусять Овнів переглянути свої стосунки, поставити чіткі межі або навіть розпочати новий союз. З 22 вересня планетарні транзити стимулюватимуть Овнів до глибших пошуків сенсу, навчання та внутрішнього зростання. Зірки радять не боятися змін, адже вони відкриють шлях до більш автентичного життя.

Головним героєм цього періоду стане Діва. Зміни торкнуться всього — щоденних звичок, здоров’я, роботи та особистої ефективності. Венера, яка перебуває у Діві з 19 вересня, посилює увагу до деталей, краси та гармонії. У Дів настане ідеальний час для перезавантаження: новий режим, нові цілі, нове ставлення до себе. Вони можуть відчути потребу в очищенні — як фізичному, так і емоційному.

Терези розпочинають свій сезон 22 вересня. А це активізує теми балансу, партнерства та соціальної взаємодії. Планетарні транзити додадуть глибини та пристрасті, але також можуть викликати конфлікти у стосунках. Терезам варто зосередитись на чесності та емоційній прозорості. Це час, коли старі моделі поведінки більше не працюють, і потрібно шукати нові способи взаємодії з оточенням.

Зміни також відчують Козороги, особливо у сфері кар’єри та довгострокових цілей. Планетарні аспекти змусять їх переглянути структури, які більше не підтримують розвиток. Це може бути часом завершення проєктів або переходу до нових форм діяльності. Козорогам варто дозволити собі гнучкість і не триматися за те, що вже втратило актуальність.

