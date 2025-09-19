Конец сентября изменит все: у кого из знаков Зодиака начнется новый этап жизни

В конце сентября астрологи прогнозируют глубокие трансформации для нескольких знаков Зодиака. Темы партнерства, самопознания и переоценки жизненных приоритетов активизирует солнечное затмение 21 сентября в знаке Девы и начало сезона Весов 22 сентября. Этот период для некоторых знаков Зодиака станет точкой отсчета нового этапа.

Гороскоп. Иллюстративное фото

Мощное энергетическое смещение почувствуют Овны. Лунное затмение 7 сентября активировало зону самоидентичности, а солнечное – партнерскую сферу. Эти трансформации заставят Овнов пересмотреть свои отношения, поставить четкие границы или даже начать новый союз. С 22 сентября планетарные транзиты будут стимулировать Овнов к более глубоким поискам смысла, обучения и внутреннего роста. Звезды советуют не бояться перемен, ведь они откроют путь к более аутентичной жизни.

Главным героем этого периода станет Дева. Изменения коснутся всего – ежедневных привычек, здоровья, работы и личной эффективности. Венера, которая находится в Деве с 19 сентября, усиливает внимание к деталям, красоте и гармонии. У Дев наступит идеальное время для перезагрузки: новый режим, новые цели, новое отношение к себе. Они могут ощутить потребность в очищении – как физическом, так и эмоциональном.

Весы начинают свой сезон 22 сентября. А это активизирует тему баланса, партнерства и социального взаимодействия. Планетарные транзиты добавят глубины и страсти, но могут вызвать конфликты в отношениях. Весам следует сосредоточиться на честности и эмоциональной прозрачности. Это время, когда старые модели поведения больше не работают, и нужно искать новые способы взаимодействия с окружающими.

Изменения также ощутят Козероги, особенно в сфере карьеры и долгосрочных целей. Планетарные аспекты заставят их пересмотреть структуры, больше не поддерживающие развитие. Это может быть временем завершения проектов или перехода к новым формам деятельности. Козерогам следует позволить себе гибкость и не держаться за то, что уже утратило актуальность.

