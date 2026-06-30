Кардинальний перелом: ці 6 знаків Зодіаку 30 червня отримають небачену удачу

30 червня, згідно з китайським календарем, проходить під енергією Дня Ініціації Лісової Свині в рік Вогняного Коня та місяць Лісового Коня. Прихильники східної астрології вважають, що цей період сприяє старту нових проєктів, ухваленню важливих рішень і позитивним змінам. Для шести знаків китайського гороскопа день може виявитися особливо вдалим.

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Свиня. Представникам цього знака астрологи радять не відкладати важливі справи. Якщо останнім часом ви вагалися щодо серйозного рішення, саме зараз може з'явитися достатньо впевненості, щоб зробити перший крок. Активні дії допоможуть подолати невизначеність.

Кінь. Не виключено, що у вашому житті несподівано знову з'явиться людина з минулого. Однак поспішати з відновленням стосунків не варто. День допоможе зрозуміти, чи має сенс повертатися до старих історій, або ж краще рухатися вперед.

Кролик. Якщо ви довго не могли визначитися між кількома варіантами, 30 червня стане сприятливим часом для остаточного вибору. Астрологи радять не чекати ідеального моменту, а діяти вже зараз.

Мавпа. Можливе несподіване відновлення спілкування з людиною, яка давно зникла з вашого життя. Не поспішайте робити висновки — лише час покаже, чи стане ця зустріч початком нового етапу.

Змія. Представникам цього знака рекомендують більше уваги приділити власним інтересам. Якщо ви тривалий час поступалися іншим, зараз настає слушний момент відкрито заявити про свої потреби та відстояти особисті кордони.

Собака. Цей день може змінити ваше ставлення до ситуації або людини, яка довго не давала спокою. Новий погляд на події допоможе відпустити минуле, позбутися зайвих переживань і впевнено рухатися до майбутнього.

Портал "Коментарі" вже писав, що липень 2026 року, за прогнозом астролога Мішель Олетрі, може стати особливо вдалим для представників трьох знаків зодіаку. На її думку, саме в цей період Леви, Раки та Овни отримають найбільше шансів покращити фінансове становище, налагодити особисте життя та скористатися новими можливостями.