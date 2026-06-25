Ці три знаки Зодіаку отримають неймовірну удачу вже наступного місяця

Липень 2026 року, за прогнозом астролога Мішель Олетрі, може стати особливо вдалим для представників трьох знаків зодіаку. На її думку, саме в цей період Леви, Раки та Овни отримають найбільше шансів покращити фінансове становище, налагодити особисте життя та скористатися новими можливостями. Про це повідомляє YourTango

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Лев

Для Левів початок липня стане періодом підвищеної активності та впевненості у власних силах. До 9 липня Венера перебуватиме в цьому знаку, що, згідно з астрологічними прогнозами, сприятиме новим знайомствам, успішним переговорам і реалізації важливих задумів.

Крім того, Юпітер розпочав новий цикл у знаку Лева, який повторюється приблизно раз на 12 років. В астрології цей період пов'язують із розширенням можливостей, особистісним розвитком і шансами досягти значних успіхів. Після 9 липня увага зміститься на фінансові питання. Астролог радить відповідально ставитися до витрат, хоча загалом цей час вважається сприятливим для зміцнення матеріального становища. Наприкінці місяця, після входження Сонця у знак Лева, очікується новий приплив енергії та мотивації.

Рак

Для Раків липень може стати місяцем фінансового зростання. За словами Мішель Олетрі, Юпітер уже перейшов у сектор доходів, що відкриває перспективи для збільшення заробітку, професійного розвитку та реалізації нових проєктів.

До 9 липня Венера також підтримуватиме фінансову сферу. Крім матеріальних питань, позитивні зміни можуть відбутися й в особистому житті. Самотні представники знака матимуть більше шансів на цікаві знайомства, а ті, хто вже перебуває у стосунках, можуть відчути їхнє зміцнення. Молодик 14 липня, за астрологічними уявленнями, стане гарним моментом для постановки нових цілей і початку важливих життєвих змін.

Овен

Для Овнів липень обіцяє стати більш гармонійним після напружених попередніх місяців. До 9 липня Венера перебуватиме у секторі, який пов'язують із коханням, творчістю та приємними подіями. Це може сприяти романтичним знайомствам, розвитку стосунків і активному соціальному життю.

Мішель Олетрі зазначає, що поєднання впливу Венери та Юпітера в цей період вважається досить рідкісним. Саме тому, на думку астролога, липень може подарувати Овнам можливості, які трапляються нечасто і здатні позитивно вплинути на подальший розвиток подій.

Портал "Коментарі" вже писав, що літо 2026 року, за прогнозами астрологів, може стати періодом суттєвих фінансових змін для низки знаків зодіаку. Сприятливе положення планет, як зазначають експерти, створить умови для нових можливостей у сфері заробітку, кар’єрного розвитку та зростання доходів.