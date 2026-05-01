Гороскоп на вихідні: у Раків - додатковий дохід, у Левів - фінансові ризики

Вихідні 2 та 3 травня стануть періодом значних енергетичних змін. Це ідеальний час для зміцнення фундаменту у фінансових справах та налагодження щирих родинних зв'язків.

Гороскоп. Ілюстративне фото

Овнам зірки радять утриматися від імпульсивних покупок. У родинному колі краще уникати суперечок через гроші. Здоров'я буде міцним, якщо ви знайдете час для повноцінного сну.

Тельцям вихідні варто присвятити дрібному ремонту або оновленню інтер'єру, що покращить настрій усій сім'ї. Краще бути ощадливими та не позичати кошти навіть близьким друзям.

Близнятам зірки рекомендують провести цей час у невеликому колі найближчих людей, уникаючи галасливих компаній. Фізична активність, така як легка прогулянка, допоможе позбутися накопиченого за тиждень стресу.

Ракам важливо не приймати поспішних рішень під впливом почуттів. Можливі невеликі грошові надходження від старих проєктів. Щоб підтримати здоров'я, варто обрати спокійне хобі.

Левам зірки радять не забувати про потреби партнерів та дітей. Фінансові ризики в ці вихідні є невиправданими, тому краще відкласти інвестиції.

Дівам варто приділити увагу здоров'ю, зокрема дихальній системі. Уникайте запилених місць та проводьте більше часу на свіжому повітрі. У фінансах настав час для перегляду бюджету та закриття дрібних боргів.

Колективна робота над домашніми справами зблизить Терезів із рідними. Грошові питання вирішуватимуться легко, якщо ви діятимете за заздалегідь підготовленим планом.

У Скорпіонів емоції можуть загостритися, тому варто проявити м'якість у розмовах. Фінансові справи підуть вгору, якщо ви звернете увагу на деталі в документах. Здоров'я не завдасть клопоту, якщо уникати протягів.

У Стрільців вихідні будуть вдалими для планування майбутніх подорожей із сім'єю. У плані здоров'я варто подбати про суглоби та уникати підняття важких речей.

Зусилля Козорогів щодо економії почнуть давати перші результати, зміцнюючи ваш бюджет. Зверніть увагу на здоров'я очей та обмежте час перед монітором.

Вихідні у Водоліїв сприятливі для відновлення старих родинних зв'язків та телефонних дзвінків далеким родичам. Фінансовий стан дозволить зробити невелику покупку для дому.

Для Риб спільна творчість із членами родини допоможе розслабитися та створити теплу атмосферу. У фінансах варто уникати азартних ігор та сумнівних покупок в інтернеті.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, хто зі знаків Зодіаку у травні втратить роботу.



