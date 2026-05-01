Гороскоп на выходные: у Раков – дополнительный доход, у Львов – финансовые риски

Выходные 2 и 3 мая станут периодом значительных энергетических изменений. Это идеальное время для укрепления фундамента по финансовым делам и налаживания искренних родственных связей.

Овнам звезды рекомендуют воздержаться от импульсивных покупок. В кругу семьи лучше избегать споров из-за денег. Здоровье будет крепким, если вы найдете время для полноценного сна.

Тельцам выходные следует посвятить мелкому ремонту или обновлению интерьера, что улучшит настроение всей семьи. Лучше быть бережливыми и не занимать деньги даже близким друзьям.

Близнецам звезды рекомендуют провести это время в небольшом кругу самых близких людей, избегая шумных компаний. Физическая активность, такая как легкая прогулка, поможет избавиться от накопленного за неделю стресса.

Ракам важно не принимать поспешные решения под влиянием чувств. Возможны небольшие денежные поступления от старых проектов. Чтобы поддержать здоровье, следует выбрать спокойное хобби.

Львам звезды советуют не забывать о потребностях партнеров и детей. Финансовые риски в эти выходные неоправданны, поэтому лучше отложить инвестиции.

Девам следует уделить внимание здоровью, в частности дыхательной системе. Избегайте запыленных мест и проводите больше времени на открытом воздухе. В финансах пора для пересмотра бюджета и закрытия мелких долгов.

Коллективная работа над домашними делами сблизит Весов с родными. Денежные вопросы будут решаться легко, если вы будете действовать по заранее подготовленному плану.

У Скорпионов эмоции могут обостриться, поэтому следует проявить мягкость в разговорах. Финансовые дела пойдут вверх, если обратите внимание на детали в документах. Здоровье не доставит хлопот, если избегать сквозняков.

У Стрельцов выходные будут удачными для планирования предстоящих путешествий с семьей. В плане здоровья следует позаботиться о суставах и избегать поднятия тяжелых вещей.

Усилия Козерогов по экономии начнут давать первые результаты, укрепляя ваш бюджет. Обратите внимание на здоровье глаз и ограничит время перед монитором.

Исходящие у Водолеев благоприятны для восстановления старых родственных связей и телефонных звонков дальним родственникам. Финансовое состояние позволит совершить небольшую покупку для дома.

Для Рыб совместное творчество с членами семьи поможет расслабиться и создать теплую атмосферу. В финансах следует избегать азартных игр и сомнительных покупок в Интернете.

