logo

BTC/USD

78549

ETH/USD

2311.81

USD/UAH

43.91

EUR/UAH

51.6

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Гороскоп на выходные: у Раков – дополнительный доход, у Львов – финансовые риски
commentss НОВОСТИ Все новости

Гороскоп на выходные: у Раков – дополнительный доход, у Львов – финансовые риски

Астрологический прогноз для всех знаков Зодиака: какими будут выходные 2 и 3 мая

1 мая 2026, 20:36
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Выходные 2 и 3 мая станут периодом значительных энергетических изменений. Это идеальное время для укрепления фундамента по финансовым делам и налаживания искренних родственных связей.

Гороскоп на выходные: у Раков – дополнительный доход, у Львов – финансовые риски

Гороскоп. Иллюстративное фото

Овнам звезды рекомендуют воздержаться от импульсивных покупок. В кругу семьи лучше избегать споров из-за денег. Здоровье будет крепким, если вы найдете время для полноценного сна.

Тельцам выходные следует посвятить мелкому ремонту или обновлению интерьера, что улучшит настроение всей семьи. Лучше быть бережливыми и не занимать деньги даже близким друзьям.

Близнецам звезды рекомендуют провести это время в небольшом кругу самых близких людей, избегая шумных компаний. Физическая активность, такая как легкая прогулка, поможет избавиться от накопленного за неделю стресса.

Ракам важно не принимать поспешные решения под влиянием чувств. Возможны небольшие денежные поступления от старых проектов. Чтобы поддержать здоровье, следует выбрать спокойное хобби.

Львам звезды советуют не забывать о потребностях партнеров и детей. Финансовые риски в эти выходные неоправданны, поэтому лучше отложить инвестиции.

Девам следует уделить внимание здоровью, в частности дыхательной системе. Избегайте запыленных мест и проводите больше времени на открытом воздухе. В финансах пора для пересмотра бюджета и закрытия мелких долгов.

Коллективная работа над домашними делами сблизит Весов с родными. Денежные вопросы будут решаться легко, если вы будете действовать по заранее подготовленному плану.

У Скорпионов эмоции могут обостриться, поэтому следует проявить мягкость в разговорах. Финансовые дела пойдут вверх, если обратите внимание на детали в документах. Здоровье не доставит хлопот, если избегать сквозняков.

У Стрельцов выходные будут удачными для планирования предстоящих путешествий с семьей. В плане здоровья следует позаботиться о суставах и избегать поднятия тяжелых вещей.

Усилия Козерогов по экономии начнут давать первые результаты, укрепляя ваш бюджет. Обратите внимание на здоровье глаз и ограничит время перед монитором.

Исходящие у Водолеев благоприятны для восстановления старых родственных связей и телефонных звонков дальним родственникам. Финансовое состояние позволит совершить небольшую покупку для дома.

Для Рыб совместное творчество с членами семьи поможет расслабиться и создать теплую атмосферу. В финансах следует избегать азартных игр и сомнительных покупок в Интернете.

Напомним: портал "Комментарии" писал, кто из знаков Зодиака в мае потеряет работу.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости