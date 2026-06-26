Гороскоп на липень: на кого зі знаків Зодіаку очікує небувалий успіх

Планетарні транзити на початку місяця можуть спричинити затримки та непорозуміння, але після 23 липня енергія стане більш гармонійною. Астрологічні аспекти принесуть шанс на нові починання, підсилять емоції та соціальні контакти.

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Овнам цей місяць відкриває нові можливості у кар’єрі, але варто уникати поспішних рішень. Після 23 липня ви відчуєте полегшення та готовність рухатися вперед.

У Тельців можливі дрібні суперечки, особливо на початку місяця. З’явиться шанс на коротку подорож або нові знайомства.

У Близнят фінансові питання виходять на перший план, тому уникайте зайвих витрат. Після 22 липня з’являться цікаві можливості для подорожей та нових контактів.

Раки — це ваш час сяяти та привертати увагу. У цей період вдалими будуть оновлення стилю чи важливі зміни у зовнішності.

Перші тижні липня Левам варто більше відпочивати. Після 22 липня енергія повернеться, а у відносинах можливі важливі відкриття.

Діви отримають багато запрошень, але не варто погоджуватися на все. Венера у вашому знаку з 9 липня подарує впевненість та романтичні можливості.

Кар’єрні питання у Терезів вимагатимуть уваги, особливо на початку місяця. Після 22 липня соціальне життя стане активнішим.

Подорожі можуть зацікавити Скорпіонів, але ймовірні затримки у дорозі. Після 22 липня кар’єра отримає новий поштовх, а кінець місяця сприятиме завершенню домашніх справ.

Липень відкриває Стрільцям можливості для навчання та розширення світогляду. Планетарні транзити допоможуть знайти баланс між особистим і професійним життям.

У Козорогів фінансові питання потребують уваги, особливо у другій половині місяця. Астрологічні впливи сприятимуть новим домовленостям та партнерствам.

Водоліям соціальні контакти та дружні зустрічі принесуть натхнення. Планетарні аспекти з 29 липня підсилять емоції та допоможуть відчути підтримку оточення.

Липень стане для Риб часом внутрішніх роздумів та пошуку гармонії. Венера у середині місяця подарує тепло у стосунках та бажання піклуватися про близьких.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, на кого зі знаків Зодіаку наприкінці червня очікують кардинальні зміни.



