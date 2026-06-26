Гороскоп на июль: кого из знаков Зодиака ожидает небывалый успех

Планетарные транзиты в начале месяца могут повлечь задержки и недоразумения, но после 23 июля энергия станет более гармоничной. Астрологические аспекты принесут шанс на новые начинания, усилят эмоции и социальные контакты.

Гороскоп. Иллюстративное фото

Овнам этот месяц открывает новые возможности в карьере, но следует избегать поспешных решений. После 23 июля вы почувствуете облегчение и готовность двигаться вперед.

У Тельцов возможны мелкие споры, особенно в начале месяца. Появится шанс на короткое путешествие или новые знакомства.

У Близнецов финансовые вопросы выходят на первый план, поэтому избегайте лишних расходов. После 22 июля появятся интересные возможности для поездок и новых контактов.

Раки – это ваше время сиять и привлекать внимание. В этот период удачными будут обновления стиля или важные изменения во внешности.

Первые недели июля Львам стоит больше отдыхать. После 22 июля энергия вернется, а в отношениях возможны важные открытия.

Девы получат много приглашений, но не стоит соглашаться на все. Венера в вашем знаком с 9 июля подарит уверенность и романтические возможности.

Карьерные вопросы у Весов потребуют внимания, особенно в начале месяца. После 22 июля социальная жизнь станет активнее.

Путешествия могут заинтересовать Скорпионов, но вероятны задержки в пути. После 22 июля карьера получит новый толчок, а конец месяца будет способствовать завершению домашних дел.

Июль открывает Стрельцам возможности для обучения и расширения мировоззрения. Планетарные транзиты помогут обрести баланс между личной и профессиональной жизнью.

У Козерогов финансовые вопросы требуют внимания, особенно во второй половине месяца. Астрологические влияния будут способствовать новым договоренностям и партнерствам.

Водолеям социальные контакты и дружеские встречи принесут вдохновение. Планетарные аспекты с 29 июля усилят эмоции и помогут ощутить поддержку окружающих.

Июль станет для Рыб временем внутренних размышлений и поиска гармонии. Венера в середине месяца подарит тепло в отношениях и желание заботиться о близких.

Напомним: портал "Комментарии" писал, кого из знаков Зодиака в конце июня ожидают кардинальные изменения.



