Гороскоп на 28 квітня: у Близнят - нові джерела доходу, у Левів - успіх у кар’єрі

Квітень добігає кінця під впливом активних планетних переходів, які задають динамічний ритм останньому вівторку місяця. День обіцяє бути насиченим на контакти, тому важливо зберігати баланс між бажанням діяти швидко та необхідністю ретельно перевіряти інформацію.

Для Овнів цей день ідеально підходить для фізичної активності, тому варто приділити час інтенсивним тренуванням. Не приймайте поспішні рішення щодо інвестицій.

Тельцям краще зосередитися на зміцненні сімейних зв'язків. Допоможе в цьому спільна вечеря або спокійне спілкування. Не плануйте активний відпочинок.

Близнятам варто розглянути нові джерела доходу. Не ігноруйте симптоми втоми очей від тривалої роботи за комп'ютером.

Ракам зірки радять присвятити час домашньому затишку та вирішенню побутових питань. Не відвідуйте галасливі заходи.

Для Левів цей вівторок відкриває перспективи у кар'єрі. Щодо здоров'я, то зірки не рекомендують вживати занадто гостру або екзотичну їжу, щоб уникнути проблем із травленням.

Зірки радять Дівам зайнятися профілактикою хронічних захворювань та водними процедурами. У сімейному колі не розпочинайте суперечки щодо старих образ.

Для Терезів важливо знайти час для культурного відпочинку, наприклад, відвідування виставки або театру. У фінансовій сфері не позичайте гроші.

Зірки радять Скорпіонам проявити терпіння у спілкуванні з партнером та уникати проявів ревнощів. Завтра вийдіть на тривалу прогулянку на свіже повітря.

Стрільцям день принесе успіх у вирішенні грошових питань та професійних завдань. Завтра утримайтесь від екстремальних видів спорту.

У Козорогів на першому місці завтра має бути здоров'я хребта, тому варто зробити легку гімнастику. У стосунках з рідними не проявляйте надмірну суворість.

Зірки радять Водоліям використати цей день для творчого відпочинку та пошуку натхнення. Завтра не робіть великі покупки.

Рибам варто звернути увагу на свій психоемоційний стан та забезпечити собі якісний сон. У вівторок не приховуйте свої почуття.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, у кого зі знаків Зодіаку у травні розпочнеться “чорна смуга” у житті.



