Гороскоп на 28 апреля: у Близнецов – новые источники дохода, у Львов – успех в карьере

Апрель подходит к концу под влиянием активных планетных переходов, задающих динамический ритм в последний вторник месяца. День обещает быть насыщенным контактами, поэтому важно сохранять баланс между желанием действовать быстро и необходимостью тщательно проверять информацию.

Для Овнов этот день идеально подходит для физической активности, поэтому следует уделить время интенсивной тренировке. Не принимайте поспешные решения по инвестициям.

Тельцам лучше сосредоточиться на укреплении домашних связей. Поможет в этом общий ужин или спокойное общение. Не планируйте активный отдых.

Близнецам следует рассмотреть новые источники дохода. Не игнорируйте симптомы усталости глаз от длительной работы за компьютером.

Ракам звезды советуют посвятить время домашнему уюту и решению бытовых вопросов. Не посещайте шумные мероприятия.

Для Львов этот вторник открывает перспективы в карьере. Что касается здоровья, то звезды не рекомендуют употреблять слишком острую или экзотическую пищу во избежание проблем с пищеварением.

Звезды советуют Девам заняться профилактикой хронических заболеваний и водными процедурами. В семейном кругу не начинайте спора по поводу старых оскорблений.

Для Весов важно найти время для культурного отдыха, например, посещение выставки или театра. В финансовой сфере не занимайте деньги.

Звезды советуют Скорпионам проявить терпение в общении с партнером и избегать проявлений ревности. Завтра выйдите на длительную прогулку по свежему воздуху.

Стрельцам день принесет успех в решении денежных вопросов и профессиональных задач. Завтра воздержитесь от экстремальных видов спорта.

У Козерогов на первом месте завтра должно быть здоровье позвоночника, поэтому следует сделать легкую гимнастику. В отношениях с родными не проявляйте чрезмерную суровость.

Звезды советуют Водолеям использовать этот день для творческого отдыха и поиска вдохновения. Завтра не совершайте большие покупки.

Рыбам следует обратить внимание на свое психоэмоциональное состояние и обеспечить себе качественный сон. Во вторник не скрывайте свои чувства.

Напомним: портал "Комментарии" писал, у кого из знаков Зодиака в мае начнется "черная полоса" в жизни.



