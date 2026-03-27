Гороскоп на 27 березня: чому астрологи називають цей день «сатанинським»

Сьогоднішній день астрологи називають особливо складним і енергетично насиченим, здатним принести чимало неприємних сюрпризів. Основні ризики включають сумніви, омани, можливе ошуканство з боку близьких або оточення та непередбачувані дії незнайомців, від яких краще утриматися. Особливо обережними слід бути у спілкуванні, аби уникнути негативних наслідків.

Овен – сни можуть здаватися страшними або неприємними, проте вони не відображають реальність, тож хвилюватися не варто.

Телець – важливо контролювати емоції, адже надмірна нервозність може призвести до конфліктів з близькими та колегами.

Близнята – позитивне мислення допоможе уникнути більшості проблем; починайте день з фокусування на хорошому, і це відобразиться на реальності.

Рак – різкі дії сьогодні небажані, оскільки можуть мати неприємні наслідки; краще перечекати неспокійний період.

Лев – критика може зачепити навіть впевнених у собі людей, але замість емоційної реакції варто робити конструктивні висновки.

Діва – негативні впливи слабшають перед гарним настроєм; займіться улюбленим хобі або чимось, що піднімає настрій.

Терези – не варто втручатися у чужі конфлікти, навіть із добрими намірами, це може обернутися проти вас.

Скорпіон – критика цього дня частіше говорить про проблеми співрозмовника, ніж про вас, тому реагувати необов’язково.

Стрілець – хаотичне вирішення робочих питань не принесе успіху; дійте за чітким планом.

Козоріг – хороший час для прибирання та наведення порядку вдома; це допоможе відволіктися від негативних думок.

Водолій – самокритика може бути корисною для самовдосконалення, головне не допустити падіння самооцінки.

Риби – намагайтеся бути поблажливими до зауважень оточення, не витрачайте нерви даремно, зберігайте спокій і розум.

Як вже писали "Коментарі", згідно з прогнозами Британської геологічної служби, на Землі очікується потужна магнітна буря рівня G3. Це буде відчутний вплив на нашу планету через корональну діру на Сонці, яка вже зараз спричиняє підвищену геомагнітну активність. Зокрема, найбільша буря очікується 19 і 20 березня, коли наша планета переживе сильне геомагнітне збурення.