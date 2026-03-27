commentss НОВОСТИ Все новости

Гороскоп на 27 марта: почему астрологи называют этот день «сатанинским»

Это один из самых тяжелых и энергетически напряженных дней лунного календаря, который астрологи называют «сатанинским».

27 марта 2026, 09:00
Клименко Елена

Сегодняшний день астрологи называют особенно сложным и энергетически насыщенным, способным преподнести немало неприятных сюрпризов. Основные риски включают сомнения, заблуждения, возможное обман со стороны близких или окружающих и непредсказуемые действия незнакомцев, от которых лучше воздержаться. Особенно осторожными следует быть в общении, чтобы избежать негативных последствий.

Овен – сны могут казаться страшными или неприятными, однако они не отражают реальность, так что волноваться не стоит.

Телец важно контролировать эмоции, ведь чрезмерная нервозность может привести к конфликтам с близкими и коллегами.

Близнецы – положительное мышление поможет избежать большинства проблем; начинайте день с фокусировки на хорошем, и это отразится на реальности.

Рак – резкие действия сегодня нежелательны, поскольку могут иметь неприятные последствия; лучше переждать неспокойный период.

Лев – критика может задеть даже уверенных в себе людей, но вместо эмоциональной реакции следует делать конструктивные выводы.

Дева – отрицательные воздействия слабеют перед хорошим настроением; займитесь любимым хобби или чем-то, что поднимает настроение.

Весы – не стоит вмешиваться в чужие конфликты, даже с благими намерениями, это может обернуться против вас.

Скорпион – критика в этот день чаще говорит о проблемах собеседника, чем о вас, поэтому реагировать не обязательно.

Стрелец – хаотическое решение рабочих вопросов не принесет успеха; действуйте по четкому плану.

Козорог – хорошее время для уборки и наведения порядка дома; это поможет отвлечься от негативных мнений.

Водолей – самокритика может быть полезна для самосовершенствования, главное не допустить падения самооценки.

Рыбы – старайтесь быть снисходительными к замечаниям окружения, не тратьте нервы впустую, сохраняйте спокойствие и разум.

Как уже писали "Комментарии", согласно прогнозам Британской геологической службы, на Земле ожидается мощная магнитная буря уровня G3. Это будет ощутимое влияние на нашу планету из-за корональной дыры на Солнце, которая уже сейчас влечет за собой повышенную геомагнитную активность. В частности, самая большая буря ожидается 19 и 20 марта, когда наша планета переживет сильное геомагнитное возмущение.

 



